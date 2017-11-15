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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Герой осенних матчей квалификации ЧМ-2018 может покинуть «Кайрат»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек близок к тому, чтобы уйти из алматинского «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард недоволен своим положением в клубе и в случае, если испанский тренер Карлос Аллос Феррер сохранит свой пост, 26-летний Турысбек покинет южную столицу. Правда, уход лучшего бомбардира «Кайрата» ивуарийца Жерара Гоу оставляет хорошие шансы Турысбеку на то, чтобы побороться за место в основном составе.

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Напомним, что по ходу сезона-2017 футболиста отправляли в клуб первой лиги — «Кайрат А», в котором Турысбек успел провести семь матчей и забить три мяча. За основную команду Бауыржан сыграл 14 матчей и отличился пять раз.

На нападающего сборной Казахстана претендуют сразу несколько клубов премьер-лиги, в числе которых талдыкорганский «Жетысу», в котором Бауыржан уже выступал, и костанайский «Тобол».

Бауыржан Турысбек наряду с Сергеем Хижниченко стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. На его счету два мяча. Причем для этого Турысбеку понадобилось всего три неполных матча. 5 октября Бауыржан забил в гостевом поединке против Румынии (1:3), а затем, 8 октября, отличился в домашнем матче с Арменией (1:1).

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