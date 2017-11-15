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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Американский журналист: В США есть фанаты Аршавина. Он бы украсил нашу лигу

Обозреватель американского сайта TotalSoccerShow.com Дэрил Гроу в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин стал бы украшением американской МЛС.

Источник: AFP 2017

«Аршавин — прекрасный футболист. Он выступал в английском “Арсенале” и российском “Зените”. Жаль, что клубы МЛС не рассматривали возможность приглашения Аршавина. В США есть поклонники российского полузащитника. Я думаю, он бы украсил чемпионат. К сожалению, я не слежу за чемпионатом Казахстана и не знаю его нынешний уровень», — отметил Гроу.

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Отметим, что в МЛС выступают клубы из США и Канады. В текущем сезоне в этой лиге засветились такие известные игроки, как Андреа Пирло, Кака, Давид Вилья, Бастиан Швайнштайгер, Себастьян Джовинко и другие. В 2012 году СМИ сообщали, что Аршавиным интересуются клубы из МЛС, но он в итоге вернулся в «Зенит».

С Аршавиным «Кайрат» будет самым популярным клубом в стране — экс-форвард сборной Казахстана.

36-летний Аршавин за два сезона в «Кайрат» провел 71 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 22 голевые передачи. Он дважды становился серебряным призером КПЛ, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана.

Накануне Аршавин в эфире «Тунгi студияда» объявил о продлении контракта, после чего о подписанном до конца 2018 года соглашении сообщил клуб.

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