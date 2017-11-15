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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Назван «Лучший молодой игрок» и «Открытие сезона» в КПЛ-2017

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) назвала победителя в номинациях — «Открытие сезона» и «Лучший молодой игрок премьер-лиги» сезона-2017.

«Для голосования в номинации «Лучший молодой футболист» каждый из респондентов называл тройку лучших на свой взгляд. Далее в зависимости от мест игроку присваивались баллы: 3 балла — за первое место, 2 балла — за 2 место, 1 балл — за третье место.

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Что касается звания «Открытие сезона», то специалистам было достаточно назвать только одного футболиста.

Победу сразу в двух номинациях по итогам сезона одержал полузащитник ФК «Тараз» Бактиер Зайнутдинов. В чемпионате молодой игрок запомнился эффектными голами и успешными действиями на поле, что не осталось незамеченным со стороны коллег по футбольному цеху.

Ниже представлена пятерка лучших молодых футболистов Премьер-Лиги:
1. Бактиер Зайнутдинов, «Тараз» — 49 баллов
2. Максим Федин, «Окжетпес» — 31 балл
3. Юрий Перцух, «Акжайык» — 30 баллов
4. Дидар Жалмукан, «Астана» / «Тобол» — 27 баллов
5. Еркебулан Сейдахмет, «Тараз» — 14 баллов.

В номинации «Открытие сезона» ТОП-3 футболистов по итогам голосования выглядит следующим образом:
1. Бактиер Зайнутдинов, «Тараз» — 16 голосов
2. Юрий Перцух, «Акжайык» — 6 голосов
3. Магомед Парагульгов, «Кайрат» — 3 голоса.

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