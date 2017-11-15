Назван «Лучший молодой игрок» и «Открытие сезона» в КПЛ-2017

«Для голосования в номинации «Лучший молодой футболист» каждый из респондентов называл тройку лучших на свой взгляд. Далее в зависимости от мест игроку присваивались баллы: 3 балла — за первое место, 2 балла — за 2 место, 1 балл — за третье место.

Читайте также Аршавин вошел в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане

Что касается звания «Открытие сезона», то специалистам было достаточно назвать только одного футболиста.

Победу сразу в двух номинациях по итогам сезона одержал полузащитник ФК «Тараз» Бактиер Зайнутдинов. В чемпионате молодой игрок запомнился эффектными голами и успешными действиями на поле, что не осталось незамеченным со стороны коллег по футбольному цеху.

Ниже представлена пятерка лучших молодых футболистов Премьер-Лиги:

1. Бактиер Зайнутдинов, «Тараз» — 49 баллов

2. Максим Федин, «Окжетпес» — 31 балл

3. Юрий Перцух, «Акжайык» — 30 баллов

4. Дидар Жалмукан, «Астана» / «Тобол» — 27 баллов

5. Еркебулан Сейдахмет, «Тараз» — 14 баллов.