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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Иво Иличевич объявил о продлении контракта с «Кайратом»

Полузащитник «Кайрата» Иво Иличевич объявил о продлении контракта с алматинским клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба команды.

«В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что полузащитник ФК «Кайрат» Иво Иличевич покинет алматинский клуб. Данная информация не соответствует действительности, руководство клуба все также рассчитывает на игрока в предстоящем сезоне.

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Контракт с полузащитником был продлен еще на один год, тем самым, он рассчитан до 31 декабря 2019 года, — говорится в сообщении.

«Хочу развеять последние слухи, которые были описаны в прессе. На данный момент, все мои мысли и цели связаны только с одним клубом и это “Кайрат”. Я рад, что подписал новый контракт и продолжу выступать здесь, мне нравится играть в этой команде, и я постараюсь принести ей пользу и в будущем», — сказал Иличевич.

Напомним, 31-летний Иличевич перешел в «Кайрат» в начале 2017 года. Во всех турнирах за алматинский клуб он провел 26 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач. В июле Иличевич получил травму, из-за которой досрочно завершил сезон.

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