Иво Иличевич объявил о продлении контракта с «Кайратом»

«В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что полузащитник ФК «Кайрат» Иво Иличевич покинет алматинский клуб. Данная информация не соответствует действительности, руководство клуба все также рассчитывает на игрока в предстоящем сезоне.

Контракт с полузащитником был продлен еще на один год, тем самым, он рассчитан до 31 декабря 2019 года, — говорится в сообщении.

«Хочу развеять последние слухи, которые были описаны в прессе. На данный момент, все мои мысли и цели связаны только с одним клубом и это “Кайрат”. Я рад, что подписал новый контракт и продолжу выступать здесь, мне нравится играть в этой команде, и я постараюсь принести ей пользу и в будущем», — сказал Иличевич.