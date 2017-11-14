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21:14 (мск), источник: Sports.kz

«Шахтер»: пожар потушен — можно зажигать?

Для прославленного карагандинского клуба, не так давно первым в Казахстане прорубившего окно в Европу, выйдя в групповой этап еврокубка, сезон 2017 года состоял, по сути, из нескольких частей, во время каждой из которых горняки выступали и выглядели по-разному.

Сначала «Шахтер» по инерции предыдущих лет продолжил свое бесславное падение на дно турнирной таблицы КПЛ, однако к финишу чемпионата страны команда была уже не просто крепким середняком, но и претендовала на финиш в еврокубковой зоне.

Первая часть сезона в исполнении этой дружины выглядела каким-то отбыванием номера. Руководство ФК привычно делало вид, что занимается клубом и его командой, футболисты, в свою очередь, изображали на поле борьбу и самоотдачу. Тренер рассказывал, что все замечательно — нужно только время. Естественно, турнирная копилка пополнялась при этом всем в час по чайной ложке. И даже медленнее. Но по весне случилось знаковое для всей Карагандинской области событие — на пост руководителя региона был назначен новый человек. И изменения в верхах местной власти незамедлительно сказались и на главной футбольной команде области.

Новый областной аким оказался категорически не согласен с тем, чтобы клуб с такими богатыми традициями, как «Шахтер», продолжал в угоду некоторым местным деятелям влачить жалкое существование. После чувствительного втыка от главы региона клубные бастыки зашевелились, начав изображать кипучую деятельность. И это было второй частью сезона для «Шахтера». Впрочем, продолжалось вся эта суматоха не слишком долго — убедившись в собственной неспособности исправить все то, что успели натворить, прежние руководитель клуба и главный тренер благополучно сквозанули в отставку. Оставив разгребать навороченное совсем другим людям.

Здесь, нужно сказать, областные власти сделали очень правильный выбор, пригласив на пост исполнительного директора ФК «Шахтер» хорошо всем известного молодого футбольного управленца Олжаса Абраева. Тот, в свою очередь, вернул в Казахстан оставившего тут хорошую память о себе литовского специалиста Саулюса Ширмялиса. И дело при этом наставнике пошло. Пусть не сразу, со скрежетом и скрипом, но горняки, произведя точечные изменения в составе, начали выбираться с самых нижних этажей турнирной таблицы Премьер-Лиги чемпионата нашей страны. Медленно — но верно.

При всем при этом, приглашая в клуб новое руководство, аким Карагандинской области обещал прибывшим срочно спасать команду специалистам всяческую поддержку со своей стороны. На деле же дополнительного финансирования ФК «Шахтер» так и не получил, а большая (с ударением на «о») часть клубного бюджета на 2017 год была уже к тому моменту успешно освоена сделавшими карагандинский клуб завзятым аутсайдером КПЛ людьми. В связи с этим ничуть не выглядели удивительными начавшиеся задержки выплат игрокам заработанных ими денег. Если в «Ордабасы», «Актобе» и некоторых других клубах выделенных на сезон финансов не хватило из-за элементарной неспособности руководства этих ФК грамотно распланировать вверенные им клубные бюджеты, то в Караганде ситуация была совершенно иной — пришедшим по ходу сезона управленцам-«пожарным», экономя на всем, приходилось исходить из того, что им оставили после себя щедрые по отношению к бюджетным средствам предшественники. К чести игроков команды, они восприняли ситуацию правильно и саботажем заниматься не собирались. В итоге «Шахтер» стал по итогам турнира КПЛ-2017 седьмым — в мае-июне подобные высоты казались для карагандинцев в их тогдашнем положении недостижимыми…

Заслуги руководства горняцкого ФК были по достоинству были оценены Лигой — Олжас Абраев был признан лучшим футбольным менеджером сезона. С формулировкой «как руководитель, сумевший в кратчайший срок разрешить кризисную ситуацию в доверенном ему руководством Карагандинской области футбольном клубе “Шахтер”».

Все, казалось бы, закончилось для карагандинского ФК в 2017 году на мажорной ноте. Вот только совершенно непонятно, что ждет горняков на следующий сезон. О передаче футбольного клуба в доверительное управление некоему местному общественному объединению, во главе которого стоит женский дуэт, сказано уже немало. Но оно бы и ладно — намного хуже, что никто не поручится за сохранение своих постов нынешнего исполнительного директора карагандинского клуба и главного тренера его команды. И дело даже не в скоропостижной смене работодателя — далеко не все обещания, данные на самом верху областной власти этим специалистам ради их прихода в горняцкий клуб, были в итоге выполнены. Тут уж поневоле задумаешься о том, насколько высоко оценивают проделанную тобой невероятно тяжелую работу…

Будем, конечно, надеяться, что все разрешится в итоге наилучшим для карагандинского «Шахтера» образом. Право же, этот клуб и его верные поклонники заслуживают намного большего, чем имеют на данный момент. Очень хочется верить, что искусственно организованный период безвременья в местном футболе канул бесследно в Лету.

Шахтер Кг
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