«Кайрат» решил расстаться с бывшим футболистом «Гамбурга»

По данным издания, клуб и футболист договорились о расторжении контракта, который действовал до 2018 года. Пока «Кайрат» официально не объявлял об уходе Иличевича, который сегодня, 14 ноября, празднует день рождения.

31-летний Иличевич перешел в «Кайрат» в начале 2017 года. Во всех турнирах за алматинский клуб он провел 26 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач.

В июле Иличевич получил травму, из-за которой досрочно завершил сезон. При этом хорват успел забить три гола в трех матчах Лиги Европы за «Кайрат».

До Казахстана Иличевич провел полгода в российской премьер-лиги за «Анжи». До этого он 12 лет играл в Германии за «Гамбург», «Бохум», «Гройтер Фюрт», «Кайзерслаутерн» и «Дармштадт». В бундеслиге Иличевич забил 18 голов в 134 матчах.

На уровне сборных Иличевич, родившийся и с детства живущий в Германии, выбрал Хорватию. В период с 2010 по 2013 год он забил один гол в девяти матчах за национальную команду. Также Иличевич был в предварительной заявке на Евро-2012, но поехать на турнир ему помешала травма.