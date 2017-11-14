«Кайрат» решил расстаться с бывшим футболистом «Гамбурга»
Бывший полузащитник сборной Хорватии Иво Иличевич покинет «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.
Бывший полузащитник сборной Хорватии Иво Иличевич покинет «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.
По данным издания, клуб и футболист договорились о расторжении контракта, который действовал до 2018 года. Пока «Кайрат» официально не объявлял об уходе Иличевича, который сегодня, 14 ноября, празднует день рождения.
31-летний Иличевич перешел в «Кайрат» в начале 2017 года. Во всех турнирах за алматинский клуб он провел 26 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач.
В июле Иличевич получил травму,
До Казахстана Иличевич провел полгода в российской
На уровне сборных Иличевич, родившийся и с детства живущий в Германии, выбрал Хорватию. В период с 2010 по 2013 год он забил один гол в девяти матчах за национальную команду. Также Иличевич был в предварительной заявке на Евро-2012, но поехать на турнир ему помешала травма.
На данный момент «Кайрат» официально объявил об уходе сербского защитника Жарко Марковича и нападающего Жерара Гоу. Оба выступали за алматинский клуб с 2014 года.