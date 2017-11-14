Пустой трон Мадрида: Роналду уйдет из «Реала» следующим летом?

Источник: Reuters

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Криштиану Роналду намерен покинуть мадридский «Реал» 30 июня 2018 года. Это громкое заявление сделал накануне испанский журналист Эду Агирре в эфире программы El Chiringuito de Jugones — популярной в Испании спортивной передачи на канале Mega. По его информации, португальский футболист сообщил о своем решении президенту «Реала» Флорентино Пересу и попросил отпустить его в другой клуб следующим летом. На просьбу Роналду Перес ответил категорическим отказом.

КТО ТАКОЙ ЭДУ АГИРРЕ?

Подобные новости, часто не вызывающие доверия, могут возникать ежедневно, но на этот раз есть один момент, который заслуживает внимания. Эду Агирре в Испании пользуется репутацией человека, имеющего близкие и доверительные отношения с Роналду. Журналист часто освещает события, связанные с футбольной и нефутбольной жизнью «сливочных», хорошо осведомлен о том, что происходит внутри команды, поэтому испанские коллеги в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразили уверенность — какую бы цель ни преследовала эта информация, она поступила Агирре напрямую от португальца.

ПОЧЕМУ РОНАЛДУ ХОЧЕТ УЙТИ?

Если предположить, что Криштиану действительно решил «слить» громкую новость в прессу, вырисовывается несколько причин, которые могли к этому привести. Первая — банальная: финансовая. Агирре в своем заявлении уже во второй фразе сказал: «Дело не в деньгах», и тем самым лишь привлек к денежному вопросу повышенное внимание.

Да, Роналду и так получает в «Реале» баснословную зарплату: около 21 миллиона евро в год (без учета бонусов). Но у Неймара в «ПСЖ» порядка 30 миллионов. А у Месси, если новый контракт аргентинца когда-нибудь будет явлен миру, по слухам, и вовсе все 40. Как в такой ситуации должен себя чувствовать главный перфекционист планеты, футболист, который через месяц, скорее всего, получит свой четвертый «Золотой мяч» за пять лет?

Над Роналду нависла бетонная плита в виде судебного иска от налоговой службы Испании, которая требует вернуть 14,7 миллиона евро неуплаченных налогов (со всеми штрафами, просрочками и комиссиями там может набежать и 20 миллионов). В списке самых высокооплачиваемых футболистов мира он даже не на втором месте — не забывайте, что есть еще Карлос Тевес из «Шанхай Шэньхуа» (38 миллионов евро в год), — у португальца четвертый ребенок на днях родился, в конце концов, семью ведь кормить надо!

Криштиану РОНАЛДУ | Источник: AFP 2017

Поэтому недавняя новость о том, что Криштиану решил не пересматривать условия нового контракта, который он подписал с клубом в прошлом году, расцветает свежими красками — возможно, его просто-напросто не устроила сумма, указанная в графе «З/п». И передав информацию Агирре, Роналду сделал ее достоянием общественности, чтобы повысить давление на руководство «Королевского клуба».

Вторая причина — игровая. Допустим, меркантильность ни при чем. Сезон начался для Роналду ни шатко ни валко — он один из трех лучших бомбардиров Лиги чемпионов (по шесть мячей с Бен Йеддером из «Севильи» и Синклэйром из «Селтика»), но при этом нем как рыба в чемпионате Испании (один гол в семи играх). Партнеры поддерживают его, но сам он злится все больше, в очередной раз промахиваясь мимо ворот. Дошло до того, что Криштиану даже не улыбнулся, отдав голевой пас на Иско в последней игре ла лиги против «Лас-Пальмаса» (3:0), и не стал праздновать забитый одноклубником мяч. «Реал» отстает от «Барсы» уже на восемь очков, и пока капитан команды Серхио Рамос говорит о том, что «мы выкарабкаемся, и не такое видали», Роналду появляется на публике со словами: «Разумеется, я — лучший игрок в мире. Проверьте, кто в прошлый понедельник получил приз от ФИФА».

Агирре утверждает, что Роналду не чувствует должной поддержки от руководства «Реала». С болельщиками никаких проблем нет, они обожают португальца, а вот клуб недостаточно ценит его преданность и самоотдачу. И Криштиану, по словам журналиста, хочет покинуть Мадрид именно из-за этого. Напряжение уже возникало прошлым летом, когда португалец жаловался на то, что клуб плохо защищал его от нападок налоговой инспекции — вполне возможно, что старые мозоли вновь дают о себе знать.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?