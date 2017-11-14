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18:55 (мск), источник: Советский спорт

«У них есть предложения от других команд»: Чех — о ситуации Санчеса и Озила

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех высказался об игре «Тоттенхэма», а также встал на защиту Алексиса Санчеса и Месута Озила.

«Не думаю, что «Тоттенхэм» превратился в главную команду северного Лондона. Конечно, все может измениться, но для «Арсенала» важнее борьба за чемпионский титул.

Нет, мы не акцентируем свое внимание именно на «Тоттенхэме». Два года назад, когда мы опередили «Тоттенхэм» в турнирной таблице, мы были разочарованы, потому что не смогли выиграть титул. Никто и не думал о том, что «Арсенал» оказался выше.

Наши цели не меняются — мы хотим стать чемпионами Англии и показывать достойную игру на протяжении всего сезона. Нас не интересует выступление «Тоттенхэма». Да, в последние годы команда завершает сезон на вершине турнирной таблицы. Настало время доказать, что они имеют право называться претендентом на титул. Им нужно выиграть трофей. Так было всегда. Только трофеи говорят о тебе.

С чем связан успех этой команды? Разумеется, во многом заслуга Маурисио Почеттино, который давно зарекомендовал себя, как сильный и разносторонний тренер.

Что касается нас, то в последние годы «Арсенал» находится под серьезным давлением. Мы очень разочарованы тем, что не смогли выиграть чемпионат. Да, мы завоевали Кубок Англии, но этого мало", — сказал Чех.

Вратарь «пушкарей» считает, что информация о возможном уходе Алексиса Санчеса и Месута Озила всего лишь слухи. Чех отметил, что его партнеры получили щедрые предложения от других клубов, но до сих пор выступают за «канониров», чем доказали свою преданность.

«Санчес и Озил — важная часть нашей команды. Мы очень рады, что за «Арсенал» выступают игроки такого уровня. Вижу, как они работают на тренировках и знаю, что эти парни готовы отдать все за «Арсенал».

К тому же, мне известно, сколько предложений они получили от других клубов. Могу сказать вам, что среди них есть очень выгодные варианты. Но, как видите, оба до сих пор защищают цвета «Арсенала», что говорит о многом. Надеюсь, Санчес и Озил вернуться к стопроцентной форме и помогут команде достичь поставленных целей", — заключил голкипер столичного клуба, чьи слова приводит Sky Sports.

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