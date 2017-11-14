Глава чемпионата Испании: Месси продлил контракт с «Барселоной»

Источник: AFP 2017

«У Месси есть контракт, и он продлен. Контракты официально вступают в силу, когда их подписывают, а не с тех пор, когда про них говорят, что они подписаны, — отметил президент испанского чемпионата. — Месси подписал контракт с “Барселоной”. Если мне не врут, он сделал это».

О продлении контракта Месси сообщалось еще в июне, однако до сих пор не было церемонии подписания соглашения. В СМИ была информация, что аргентинец затягивает с подписанием соглашения, так как ситуация в руководстве команды остается неопределенной. Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау сообщил о намерении клуба подписать с Месси пожизненный контракт.