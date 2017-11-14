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18:33 (мск), источник: ТАСС

Глава чемпионата Испании: Месси продлил контракт с «Барселоной»

ТАСС, 14 ноября. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси подписал новый контракт с каталонским футбольным клубом. Об этом сообщил президент чемпионата Испании Хавьер Тебас, слова которого приводит издание The Sun.

Источник: AFP 2017

«У Месси есть контракт, и он продлен. Контракты официально вступают в силу, когда их подписывают, а не с тех пор, когда про них говорят, что они подписаны, — отметил президент испанского чемпионата. — Месси подписал контракт с “Барселоной”. Если мне не врут, он сделал это».

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О продлении контракта Месси сообщалось еще в июне, однако до сих пор не было церемонии подписания соглашения. В СМИ была информация, что аргентинец затягивает с подписанием соглашения, так как ситуация в руководстве команды остается неопределенной. Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау сообщил о намерении клуба подписать с Месси пожизненный контракт.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

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