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17:55 (мск), источник: ТАСС

ФФУ оставила в силе решение о присуждении поражения киевскому «Динамо» за неявку на матч

ТАСС, 14 ноября. Апелляционный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) оставил в силе решение о присуждении киевскому «Динамо» технического поражения в матче седьмого тура чемпионата Украины с «Мариуполем». Об этом сообщает портал sport.ua.

Источник: Reuters

Встреча между «Динамо» и «Мариуполем» должна была пройти 27 августа. «Динамо» отказалось участвовать в игре, мотивировав это тем, что команда из Мариуполя не предоставила письменные гарантии безопасности проведения встречи. Также проигнорировали свои матчи молодежная (игроки до 21 года) и юношеская (до 19 лет) команды «Динамо».

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ в сентябре присудил техническое поражение со счетом 0:3 основной, молодежной и юношеской командам киевского «Динамо» за неявку на матч седьмого тура чемпионата Украины против «Мариуполя».

В киевском клубе отмечали, что еще 17 и 18 августа заранее проинформировали «Мариуполь» о невозможности «проводить матчи в Мариуполе, опираясь на требования закона и регламента безопасности Международной федерации футбола, а также на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов».

Киевское «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 29 очков. «Мариуполь» находится на седьмом месте, в активе команды 17 очков.

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