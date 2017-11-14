«Ливерпуль» ожидает возвращения прооперированного защитника Клайна к Новому году

Источник: AP 2017

Клайн из-за проблем со спиной не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне, а также не смог полностью пройти предсезонную подготовку с командой. В понедельник стало известно, что защитник перенес операцию на спине. Как позже сообщил ESPN, на реабилитацию 26-летнего игрока уйдет около трех месяцев.

Читайте также В Британии обнаружили похожую на НЛО аббревиатуру «Ливерпуля»

«Ливерпуль» может подтвердить, что Клайну в понедельник была проведена небольшая операция на спине. Операция прошла без осложнений, теперь Клайн приступит к реабилитационной программе под руководством клубных врачей. Он в хорошем состоянии, так как уже прошел обширное лечение. Таким образом, ожидается, что Клайн вернется в строй к Новому году, хотя точных сроков для его возвращения не установлено, — говорится в сообщении «Ливерпуля».