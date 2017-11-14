«Ливерпуль» ожидает возвращения прооперированного защитника Клайна к Новому году
МОСКВА, 14 ноя —
МОСКВА, 14 ноя —
Клайн
«Ливерпуль» может подтвердить, что Клайну в понедельник была проведена небольшая операция на спине. Операция прошла без осложнений, теперь Клайн приступит к реабилитационной программе под руководством клубных врачей. Он в хорошем состоянии, так как уже прошел обширное лечение. Таким образом, ожидается, что Клайн вернется в строй к Новому году, хотя точных сроков для его возвращения не установлено, — говорится в сообщении «Ливерпуля».
Последний раз Клайн выходил на поле в предсезонном матче 12 июля. Всего за «Ливерпуль» защитник провел 93 матча. С 2014 года игрок вызывается в сборную Англии и с тех пор провел за национальную команду 14 матчей.