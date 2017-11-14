Неймар «плавит» Эмери, Манчини доволен «Зенитом»

Источник: AFP 2017

Аршавин продлил контракт с «Кайратом».

Казахстанский клуб «Кайрат» официально объявил о подписании нового контракта с российским полузащитником Андреем Аршавиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Рад, что “Кайрат” предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы. Надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде», — сказал Аршавин.

В составе алматинского клуба 36-летний футболист выступает уже на протяжении двух сезонов, полузащитник провёл 71 матч и забил 21 мяч.

Манчини: первую часть сезона «Зенита» оцениваю позитивно



Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями о первой части сезона РФПЛ, а также назвал команды, которые считает лучшими в России на данный момент.

«В целом позитивно оцениваю то, как мы провели первую часть сезона. Было много матчей разного качества. Жаль, мы потеряли много очков в последних играх. Думаю, это связано с параллельными выступлениями в Лиге Европы. Было сложно совмещать игры в чемпионате и еврокубках. Тем не менее на вторую часть чемпионата смотрю исключительно позитивно.

Уровень чемпионата России очень высок, несмотря на то что довольно много команд больше старается играть не на атаку, а от обороны, что не добавляет турниру зрелищности. Тем не менее складывается интересная борьба. Лично я выделю пятёрку команд: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». Это самые сильные клубы страны. Молодые российские футболисты мне тоже нравятся, особенно те, кто вызван сейчас в сборную России. Могу подчеркнуть, что лёгких игр нет, все матчи даются тяжело, а очки набирать непросто, — цитирует Манчини сайт РФПЛ.

После 16 туров «Зенит» занимает второе место в таблице РФПЛ.

Участие Акинфеева, Кокорина и Фернандеса в матче Россия — Испания под вопросом.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник красно-синих Марио Фернандес и нападающий «Зенита» Александр Кокорин в преддверии товарищеского матча с национальной командой Испании в составе сборной России работают индивидуально. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

«Акинфеев, Фернандес и Кокорин сегодня будут заниматься индивидуально в гостинице. Есть определённые вопросы по их состоянию. Остальные — в общей группе. Тренировка будет восстановительного и тактического характера, потому что матч уже завтра», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Реал» выставит Бэйла на трансфер и начал искать ему замену



Мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона выставит полузащитника Гарета Бэйла на трансфер, сообщает AS.

Согласно информации источника, «Королевский клуб» уже начал искать замену футболисту сборной Уэльса. Последняя травма Бэйла на тренировке «сливочных» переполнила чашу терпения руководства клуба. С тех пор как валлийский игрок в 2013 году пополнил ряды испанского гранда, он получил 19 травм, в результате чего принял участие лишь в 55% матчей. По окончании предыдущего сезона в его услугах был заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, однако «Реал» решил предоставить Бэйлу шанс проявить себя в текущем сезоне.

«Реал» заплатил за Бэйла более € 100 млн, а его контракт в силе до лета 2022 года. И если манкунианцы готовы были заплатить за него € 120−150 млн, то теперь сумма его трансферной компенсации вряд ли превысит € 70−80 млн.

«ПСЖ» может уволить Эмери до открытия зимнего трансферного окна.

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Унаи Эмери до открытия зимнего трансферного окна 1 января, сообщает Yahoo Sport.

По информации издания, такое решение боссы парижского клуба могут принять в связи с ростом напряжения между испанским специалистом и звёздной командой. Отмечается, что летний приход в клуб нападающего Неймара подорвал авторитет Эмери в коллективе. Если руководство в итоге уволит Унаи, то оно может попробовать пригласить на его место главного тренера «Мачестер Юнайтед» Жозе Моуринью.