Футболист «Ливерпуля» Клайн перенес операцию на спине и пропустит еще три месяца

Клайн из-за проблем со спиной не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне, а также не смог пройти предсезонную подготовку с командой.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью СМИ сообщал, что восстановление защитника идет не так хорошо, как нужно команде, и в итоге врачи приняли решение о необходимости оперативного вмешательства.