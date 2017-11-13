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13 ноября, источник: Р-Спорт

Футболист «Ливерпуля» Клайн перенес операцию на спине и пропустит еще три месяца

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Футболист «Ливерпуля» Натаниэль Клайн перенес операцию на травмированной спине, на реабилитацию уйдет около трех месяцев, сообщает ESPN.

Источник: AP 2017

Клайн из-за проблем со спиной не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне, а также не смог пройти предсезонную подготовку с командой.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью СМИ сообщал, что восстановление защитника идет не так хорошо, как нужно команде, и в итоге врачи приняли решение о необходимости оперативного вмешательства.

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