История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
Футболист «Ливерпуля» Клайн перенес операцию на спине и пропустит еще три месяца
МОСКВА, 13 ноя —
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МОСКВА, 13 ноя —
Клайн
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью СМИ сообщал, что восстановление защитника идет не так хорошо, как нужно команде, и в итоге врачи приняли решение о необходимости оперативного вмешательства.