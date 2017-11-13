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23:25 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист Дрогба заявил, что в следующем году завершит игровую карьеру

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба, выступающий за команду Американской футбольной лиги (USL, второй дивизион) «Финикс Райзинг», заявил, что сезон следующего года станет последним в его игровой карьере.

Источник: РИА "Новости"

Дрогба, которому в марте следующего года исполнится 40 лет, известен прежде всего выступлениями за лондонский «Челси», с которым он стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

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С 2015 года ивуариец выступал в Главной лиге футбола (MLS, высший дивизион) за «Монреаль Импакт», а в апреле 2017-го подписал контракт со своей нынешней командой.

«Я думаю, в следующем году проведу свой последний сезон, — заявил Дрогба в интервью радиостанции RMC. — Когда-то нужно заканчивать. И мне необходимо находить время и на другие проекты».

Соревнования в американских футбольных лигах проходят по системе «весна-осень».

Кот-д`Ивуар
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