Футболист Дрогба заявил, что в следующем году завершит игровую карьеру
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Дрогба, которому в марте следующего года исполнится 40 лет, известен прежде всего выступлениями за лондонский «Челси», с которым он стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.
С 2015 года ивуариец выступал в Главной лиге футбола (MLS, высший дивизион) за «Монреаль Импакт», а в апреле 2017-го подписал контракт со своей нынешней командой.
«Я думаю, в следующем году проведу свой последний сезон, — заявил Дрогба в интервью радиостанции RMC. —
Соревнования в американских футбольных лигах проходят по системе «весна-осень».