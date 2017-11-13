Андрей Аршавин официально остается в «Кайрате»

В составе алматинского клуба Андрей выступает уже на протяжении двух сезонов, полузащитник провёл 71 матч и забил 21 гол. После подписания контракта, Андрей поделился своим мнением с пресс-службой клуба.



— Я рад, что «Кайрат» предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде.