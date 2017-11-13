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Андрей Аршавин официально остается в «Кайрате»
Полузащитник ФК «Кайрат» Андрей Аршавин продлил контракт с клубом.
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Полузащитник ФК «Кайрат» Андрей Аршавин продлил контракт с клубом.
Новый контракт с Аршавиным подписан еще на один год.
В составе алматинского клуба Андрей выступает уже на протяжении двух сезонов, полузащитник провёл 71 матч и забил 21 гол. После подписания контракта, Андрей поделился своим мнением с
— Я рад, что «Кайрат» предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде.