Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Турция2
Албания3
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Мексика
Футбол. Сборные
20:00
Болгария1
Саудовская Аравия0
Футбол. Сборные
17:00
Армения3
Кипр2
Футбол. Сборные
17:00
Грузия2
Беларусь2
Футбол. Сборные
14.11
Южная Корея
Сербия
Все события
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянин признан второй звездой недели в НХЛ
Аршавин официально остается в «Кайрате»
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
21:38 (мск), источник: Sports.kz

Андрей Аршавин официально остается в «Кайрате»

Полузащитник ФК «Кайрат» Андрей Аршавин продлил контракт с клубом.

Источник: РИА "Новости"

Новый контракт с Аршавиным подписан еще на один год.

Читайте также
Аршавин рассказал о двух годах в «Кайрате»

В составе алматинского клуба Андрей выступает уже на протяжении двух сезонов, полузащитник провёл 71 матч и забил 21 гол. После подписания контракта, Андрей поделился своим мнением с пресс-службой клуба.

— Я рад, что «Кайрат» предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Жерар Гоу простился с «Кайратом»
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании
МОК обвиняет Зайцеву. В чем причины
Россиянин признан второй звездой недели в НХЛ
Лопетеги: Игроки сборной России сильны физически и технически
ФТАР: Штангист РФ отстранен на основании данных Родченкова
«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение
Новости
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь