Бывший защитник сборной Казахстана покинул «Тобол»
Защитник Марк Гурман покинул костанайский «Тобол», передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник Марк Гурман покинул костанайский «Тобол», передает корреспондент Vesti.kz.
28-летний футболист
По соглашению обеих сторон Гурман покинул «Тобол», куда перешел летом 2016 года из «Астаны», где проиграл конкуренцию своим одноклубникам. До этого он несколько сезонов выступал за «Кайрат». Свою карьеру Гурман начинал в Израиле, где успел сыграть за два клуба в рамках высшего дивизиона чемпионата этой страны.
За сборную Казахстана Гурман, который может действовать на нескольких позициях в защите, сыграл 25 матчей в период с 2011 по 2015 год.
Отметим, что «Тобол» занял в КПЛ-2017 пятое место и остался без еврокубков. Костанайский клуб впервые с 2012 года финишировал выше седьмой строчки в таблице.