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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший защитник сборной Казахстана покинул «Тобол»

Защитник Марк Гурман покинул костанайский «Тобол», передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

28-летний футболист из-за тяжелой травмы, полученной в прошлом году, сыграл всего лишь один матч в казахстанской премьер-лиге-2017. Это случилось 1 октября во встрече с «Шахтером» (1:1), в которой Гурман вышел в стартовом составе. Еще в 16 матчах он оставался на скамейке запасных.

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По соглашению обеих сторон Гурман покинул «Тобол», куда перешел летом 2016 года из «Астаны», где проиграл конкуренцию своим одноклубникам. До этого он несколько сезонов выступал за «Кайрат». Свою карьеру Гурман начинал в Израиле, где успел сыграть за два клуба в рамках высшего дивизиона чемпионата этой страны.

За сборную Казахстана Гурман, который может действовать на нескольких позициях в защите, сыграл 25 матчей в период с 2011 по 2015 год.

Отметим, что «Тобол» занял в КПЛ-2017 пятое место и остался без еврокубков. Костанайский клуб впервые с 2012 года финишировал выше седьмой строчки в таблице.

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