«Актобе» решил расстаться с капитаном

Клуб принял решение не продолжать сотрудничество с ветераном. 37-летний вратарь в минувшем сезоне провел за «красно-белых» 23 матча и пропустил 36 мячей. Команда Владимира Муханова закончила чемпионат на девятом месте, до последнего являясь одним из кандидатов на вылет.

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В начале года Сидельников вернулся в практически родную команду, где он завоевал множество трофеев. После ухода из «Актобе» в 2014 году голкипер защищал цвета «Ордабасы» и «Кайрата».