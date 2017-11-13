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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» решил расстаться с капитаном

Капитан и голкипер «Актобе» Андрей Сидельников продолжит карьеру в другой команде, передает корреспондент Vesti.kz.

Клуб принял решение не продолжать сотрудничество с ветераном. 37-летний вратарь в минувшем сезоне провел за «красно-белых» 23 матча и пропустил 36 мячей. Команда Владимира Муханова закончила чемпионат на девятом месте, до последнего являясь одним из кандидатов на вылет.

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В начале года Сидельников вернулся в практически родную команду, где он завоевал множество трофеев. После ухода из «Актобе» в 2014 году голкипер защищал цвета «Ордабасы» и «Кайрата».

До приезда в Казахстан Сидельников играл в ряде клубов России первой и второй лиг, а также в Беларуси за минское «Динамо». В юности воспитанник московского «Спартака» успел «засветиться» в дубле голландского «Херенвена». За сборную Казахстана Сидельников провел 29 матчей.

Актобе
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