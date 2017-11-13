Три футболиста, которые могут заменить Жерара Гоу в «Кайрате»

Возможно, в клубе намерены сделать ставку на Чуму Анене. Хотя, если уйдет и Бауыржан Турысбек, то необходимо будет искать еще одного нападающего, способного безболезненно влиться в коллектив. В связи с этим Vesti.kz предлагают трех футболистов, которые могли бы усилить нападение алматинской команды в следующем году.

Конечно, вкусовые предпочтения могут быть разными, но на их игру в КПЛ было бы интересно посмотреть. Да, они — далеко немолодые футболисты, но мастерства у них предостаточно (если говорить о бразильцах), чтобы на нашем уровне быть лучшими. Если Андрей Аршавин в свои 36 лет феерит в Казахстане, то они и подавно способны принести пользу «Кайрату». А что касается того, захотят ли к нам приезжать или нет, то кайратовцы имеют хороший опыт убеждать, иначе им не удалось бы пригласить игроков уровня Андрея Аршавина, Жерара Гоу, Исаэля Барбозы, Бруно Соареса.

Вандерсон ду Карму (31 год, «Динамо», Москва)

Трансферная стоимость: 1,7 миллиона евро.

Московское «Динамо» в межсезонье усилился этим бразильским нападающим, до этого выступавшим за «Краснодар» с 2012 года. Причем за «быков» играл на правах аренды и только потом россияне выкупили его контракт из шведского клуба ГАИС. В общей сложности за «Краснодар» во всех турнирах провел 133 матча, в которых забил 46 мячей. Кстати, в стан «бело-голубых» перешел на правах свободного агента. Однако в «Динамо» дела у него идут неважно. В 12 играх премьер-лиги отличился только один раз. Причем только в шести из них выходил в основном составе и лишь одну отыграл все 90 минут.

Очевидно, в столичном клубе от него ожидали более высокой результативности, но пока ему трудно даются голы за новую команду, которая к тому же борется за выживание, занимая предпоследнее 15-е место. Несмотря на это, «Кайрат» он бы усилил. Во-первых, у него не возникло бы проблем с адаптацией, в случае чего обжиться ему помог бы Исаэль. Да и свободное время он мог бы проводить с бразильскими легионерами футзального «Кайрата», которые поддерживают теплые отношения со своими соотечественниками из КПЛ. В-третьих, большой «Кайрат» ставит амбициозные задачи и в следующем сезоне постарается, наверняка, выиграть национальный чемпионат и пройти как можно дальше в квалификации Лиги Европы.

В «Динамо» у Вандерсона не будет таких перспектив. Тем более над клубом висит дамоклов меч ФНЛ. Другое дело, он имеет на руках действующий контракт, но это уже забота селекционного отдела алматинского клуба. Договариваться — еще одно искусство в современном футболе.

Михаил Гордейчук (28 лет, БАТЭ, Беларусь)

Трансферная стоимость: 1,8 миллиона евро.

Футболом Гордейчук начал заниматься в восьмилетнем возрасте в саранской спортшколе. Первым тренером был Владимир Быстров. Позже переехал с семьей в областной центр — в Караганду. В 17 лет подписал свой первый профессиональный контракт с «Шахтером», а в 2007 году выступал в первой лиге Казахстана за фарм-клуб «Шахтер-Юность» (19 игр, три гола).

Сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. На его счету 17 голов в 27 играх. Гордейчук также связан с контрактом с БАТЭ. Однако до его пролонгации он напомнил руководству о желании попробовать силы в более сильном чемпионате, каковым, несомненно, является казахстанская премьер-лига. Да, наша инфраструктура оставляет желать лучшего, но чемпионат будет посильнее белорусского, да и платят у нас на порядок больше.

Кроме того, «Кайрат» хорошо известен за пределами страны, а его инфраструктура — одна из лучших на постсоветском пространстве. Переход в «Кайрат» — был бы для него шагом вперед. Руководству алматинцев будет проще договориться по его трансферу при имеющемся желании футболиста сменить клубную прописку.

Читайте также Лучшим нападающим Казахстана интересуется московский клуб из РФПЛ

Веллитон (31 год, «Аль-Шарджа», ОАЭ)

Трансферная стоимость: 2 миллиона евро.

Как известно, бразилец с 2007 по 2014 год выступал за московский «Спартак», отыграв в составе «красно-белых» 132 матча и забив 61 мяч. Также он защищал цвета «Гремио», «Сан-Пауло» и «Сельты».

В сентябре Веллитон стал игроком «Аль-Шарджи», куда перебрался на правах свободного агента. Он был вынужден покинуть турецкий «Касейриспор» из-за долгов по зарплате. Контракт с арабами у него истекает 30 июня 2018 года.