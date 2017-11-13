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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Три футболиста, которые могут заменить Жерара Гоу в «Кайрате»

Уход Жерара Гоу из «Кайрата» стал настоящим откровением нынешнего межсезонья в казахстанской премьер-лиге. Все же ивуариец становился лучшим бомбардиром последних трех сезонов. И теперь только новый чемпионат покажет, насколько было целесообразно его отпускать.

Возможно, в клубе намерены сделать ставку на Чуму Анене. Хотя, если уйдет и Бауыржан Турысбек, то необходимо будет искать еще одного нападающего, способного безболезненно влиться в коллектив. В связи с этим Vesti.kz предлагают трех футболистов, которые могли бы усилить нападение алматинской команды в следующем году.

Конечно, вкусовые предпочтения могут быть разными, но на их игру в КПЛ было бы интересно посмотреть. Да, они — далеко немолодые футболисты, но мастерства у них предостаточно (если говорить о бразильцах), чтобы на нашем уровне быть лучшими. Если Андрей Аршавин в свои 36 лет феерит в Казахстане, то они и подавно способны принести пользу «Кайрату». А что касается того, захотят ли к нам приезжать или нет, то кайратовцы имеют хороший опыт убеждать, иначе им не удалось бы пригласить игроков уровня Андрея Аршавина, Жерара Гоу, Исаэля Барбозы, Бруно Соареса.

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Вандерсон ду Карму (31 год, «Динамо», Москва)
Трансферная стоимость: 1,7 миллиона евро.

Московское «Динамо» в межсезонье усилился этим бразильским нападающим, до этого выступавшим за «Краснодар» с 2012 года. Причем за «быков» играл на правах аренды и только потом россияне выкупили его контракт из шведского клуба ГАИС. В общей сложности за «Краснодар» во всех турнирах провел 133 матча, в которых забил 46 мячей. Кстати, в стан «бело-голубых» перешел на правах свободного агента. Однако в «Динамо» дела у него идут неважно. В 12 играх премьер-лиги отличился только один раз. Причем только в шести из них выходил в основном составе и лишь одну отыграл все 90 минут.

Очевидно, в столичном клубе от него ожидали более высокой результативности, но пока ему трудно даются голы за новую команду, которая к тому же борется за выживание, занимая предпоследнее 15-е место. Несмотря на это, «Кайрат» он бы усилил. Во-первых, у него не возникло бы проблем с адаптацией, в случае чего обжиться ему помог бы Исаэль. Да и свободное время он мог бы проводить с бразильскими легионерами футзального «Кайрата», которые поддерживают теплые отношения со своими соотечественниками из КПЛ. В-третьих, большой «Кайрат» ставит амбициозные задачи и в следующем сезоне постарается, наверняка, выиграть национальный чемпионат и пройти как можно дальше в квалификации Лиги Европы.

В «Динамо» у Вандерсона не будет таких перспектив. Тем более над клубом висит дамоклов меч ФНЛ. Другое дело, он имеет на руках действующий контракт, но это уже забота селекционного отдела алматинского клуба. Договариваться — еще одно искусство в современном футболе.

Михаил Гордейчук (28 лет, БАТЭ, Беларусь)
Трансферная стоимость: 1,8 миллиона евро.

Футболом Гордейчук начал заниматься в восьмилетнем возрасте в саранской спортшколе. Первым тренером был Владимир Быстров. Позже переехал с семьей в областной центр — в Караганду. В 17 лет подписал свой первый профессиональный контракт с «Шахтером», а в 2007 году выступал в первой лиге Казахстана за фарм-клуб «Шахтер-Юность» (19 игр, три гола).

Сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. На его счету 17 голов в 27 играх. Гордейчук также связан с контрактом с БАТЭ. Однако до его пролонгации он напомнил руководству о желании попробовать силы в более сильном чемпионате, каковым, несомненно, является казахстанская премьер-лига. Да, наша инфраструктура оставляет желать лучшего, но чемпионат будет посильнее белорусского, да и платят у нас на порядок больше.

Кроме того, «Кайрат» хорошо известен за пределами страны, а его инфраструктура — одна из лучших на постсоветском пространстве. Переход в «Кайрат» — был бы для него шагом вперед. Руководству алматинцев будет проще договориться по его трансферу при имеющемся желании футболиста сменить клубную прописку.

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Веллитон (31 год, «Аль-Шарджа», ОАЭ)
Трансферная стоимость: 2 миллиона евро.

Как известно, бразилец с 2007 по 2014 год выступал за московский «Спартак», отыграв в составе «красно-белых» 132 матча и забив 61 мяч. Также он защищал цвета «Гремио», «Сан-Пауло» и «Сельты».

В сентябре Веллитон стал игроком «Аль-Шарджи», куда перебрался на правах свободного агента. Он был вынужден покинуть турецкий «Касейриспор» из-за долгов по зарплате. Контракт с арабами у него истекает 30 июня 2018 года.

Конечно, Веллитон будет трудно заманить в чемпионат Казахстана. Однако участие «Кайрата» в квалификации Лиги Европы и задача попасть в групповой этап могут послужить серьезными доводами в переговорах. По крайней мере, попытка — не пытка.

Кайрат
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