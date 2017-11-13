Один из лидеров «Кайсара» продолжит карьеру в другом клубе

Украинский футболист был лидером «волков» в прошедшем сезоне. В 31-м матче КПЛ Аржанов забил пять голов и отдал три результативные передачи. Однако главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов не изъявил желание продолжать работу с Аржановым.

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Приоритетом для 31-летнего Аржанова является казахстанская премьер-лига. Не исключено, что он продолжит карьеру на родине, где выступал за запорожский «Металлург», киевский «Арсенал», «Волынь» и одесский «Черноморец».

В Казахстане Аржанов в 2015 и 2016 году играл в составе «Атырау». В начале карьеы он привлекался в молодежную сборную Украины, за котору. успел провести восемь матчей.