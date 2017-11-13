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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Один из лидеров «Кайсара» продолжит карьеру в другом клубе

Атакующий полузащитник Владимир Аржанов покинет «Кайсар», передает корреспондент Vesti.kz.

Украинский футболист был лидером «волков» в прошедшем сезоне. В 31-м матче КПЛ Аржанов забил пять голов и отдал три результативные передачи. Однако главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов не изъявил желание продолжать работу с Аржановым.

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Приоритетом для 31-летнего Аржанова является казахстанская премьер-лига. Не исключено, что он продолжит карьеру на родине, где выступал за запорожский «Металлург», киевский «Арсенал», «Волынь» и одесский «Черноморец».

В Казахстане Аржанов в 2015 и 2016 году играл в составе «Атырау». В начале карьеы он привлекался в молодежную сборную Украины, за котору. успел провести восемь матчей.

Отметим, что «Кайсар», выступавший в КПЛ-2017 как новичок, в итоге занял шестое место. После окончания сезона клуб продлил контракт с Младеновым. В 2018 году перед болгарским специалистом поставлена задача — финишировать в первой пятерке.

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