Лучшим нападающим Казахстана интересуется московский клуб из РФПЛ

«Жераром Гоу интересуются клубы из верхней части таблицы РФПЛ. Не буду сейчас говорить имена команд, но скажу, что есть один клуб из Москвы. Футболист адаптирован и забил более 100 мячей за три сезона. В Китае им интересуются также клубы первой пятёрки.



Даже если наши специалисты не рассматривают чемпионат Казахстана как топовый турнир, тогда как объяснить, что никто до Жерара Гоу не смог забить более 100 мячей за три сезона. Никто в “Кайрате” не смог забить хотя бы 50 мячей. Гоу забивает в чемпионате, Кубке и Лиге Европы. Поэтому в России он пригодится любому клубу, наверное, кроме “Зенита”. Когда Жерару дают играть — он забивает. Мы уверены в его силах», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.