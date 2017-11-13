Суд Бангкока принял иск на 323 млн фунтов против владельцев «Лестера»
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Согласно информации, приведенной в иске, King Power, получившая в 2006 году право беспошлинной торговли в крупнейшем аэропорту королевства Суварнабхуми, обвиняется в том, что не заплатила государству 14 миллиардов батов (323 миллиона фунтов). По условиям соглашения с правительством, компания должна была отчислять 15% доходов от беспошлинной торговли в аэропорту государству. Иск был подан представителем государственного антикоррупционного агентства.
Другим ответчиком по делу является оператор аэропортов Airports of Thailand. Летом сообщалось, что истец полагает, что King Power вступила в сговор с сотрудниками аэропорта, чтобы снизить сумму выплат государству.
Владельцем King Power является Вишай Шривадданапрабха, занимающий пост президента «Лестера», который был приобретен компанией в 2010 году.