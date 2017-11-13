Суд Бангкока принял иск на 323 млн фунтов против владельцев «Лестера»

Согласно информации, приведенной в иске, King Power, получившая в 2006 году право беспошлинной торговли в крупнейшем аэропорту королевства Су­вар­наб­ху­ми, обвиняется в том, что не заплатила государству 14 миллиардов батов (323 миллиона фунтов). По условиям соглашения с правительством, компания должна была отчислять 15% доходов от беспошлинной торговли в аэропорту государству. Иск был подан представителем государственного антикоррупционного агентства.