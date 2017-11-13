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15:45 (мск), источник: Р-Спорт

Суд Бангкока принял иск на 323 млн фунтов против владельцев «Лестера»

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Суд Бангкока зарегистрировал иск на сумму 323 миллиона фунтов против базирующейся в Таиланде компании King Power, которая принадлежит владельцам английского футбольного клуба «Лестер Сити», сообщает Би-би-си.

Источник: Reuters

Согласно информации, приведенной в иске, King Power, получившая в 2006 году право беспошлинной торговли в крупнейшем аэропорту королевства Су­вар­наб­ху­ми, обвиняется в том, что не заплатила государству 14 миллиардов батов (323 миллиона фунтов). По условиям соглашения с правительством, компания должна была отчислять 15% доходов от беспошлинной торговли в аэропорту государству. Иск был подан представителем государственного антикоррупционного агентства.

Другим ответчиком по делу является оператор аэропортов Airports of Thailand. Летом сообщалось, что истец полагает, что King Power вступила в сговор с сотрудниками аэропорта, чтобы снизить сумму выплат государству.

Владельцем King Power является Вишай Шривадданапрабха, занимающий пост президента «Лестера», который был приобретен компанией в 2010 году.

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