Гоу-Гол: Go and come back?

На самом деле, за последние три с половиной сезона нередко, как у Маяковского, мы говорили: «Кайрат», подразумевали: «Гоу». И наоборот. Ивуариец сумел стать настоящим олицетворением алматинского клуба и остро атакующего стиля игры его дружины, красноречивой визитной карточкой «Кайрата». Когда Жерара по каким-то причинам не было на поле в составе команды из южной столицы, она представляла собой уже нечто несколько иное — по многим параметрам. Говорят, короля делает свита, и точно так же бомбардира делают игроки, подносящие ему боеприпасы для разящих выстрелов, но если нет у тебя истинного таланта голеадора, то и вся работа трудящихся на атаку созидателей может пойти прахом. Гоу подобного в «Кайрате» старался себе не позволять. 99 забитых только в официальных матчах (чемпионат и Кубок страны, еврокубковые противостояния…) за алматинский клуб мячей за три с половиной года — данный результат, безусловно, заслуживает всяческого уважения. Ровно 80 взятий чужих ворот в рамках одной только КПЛ — казалось, еще один-единственный сезон, и в списке игроков, отличавшихся в поединках сильнейшего дивизиона нашего главного национального футбольного турнира не менее 100 раз, появится имя первого бомбардира из дальнего зарубежья… Не сложилось. На данный момент с такими мечтами приходится расстаться. Хочется верить, что, все-таки, — до поры до времени…

Сейчас менеджер ивуарийского игрока утверждает, что решение покинуть «Кайрат» по окончании этого сезона Жерар Гоу принял еще летом. Сам мистер Гоу-Гол до последнего момента утверждал, что хочет остаться и надеется на положительный в этом плане исход переговоров с клубом… Видимо, что-то пошло не в полном соответствии с его желанием… Объявивший после расставания с Кахабером Цхададзе о смене вектора развития клуба Кайрат Боранбаев действует вполне последовательно. Мастеров еще буквально вчерашнего дня сменят исполнители, чей звездный час еще только грядет. И у воспитанников клуба, взращенных в стенах его академии и сызмальства преданных ромбику на груди, появится великолепный шанс доказать, что именно они являются настоящим будущим «Кайрата» — клуба, который по своему потенциалу, на самом деле, заслуживает серьезного уважения не только во внутриказахстанских соревнованиях.



Откровенно говоря, на протяжении всех этих трех с половиной очень быстро пролетевших лет не раз приходилось ловить себя на мысли, что «Кайрат» и Жерар Гоу — это как раз тот весьма редкий пресловутый случай, когда футболист нашел именно свою команду, а она, соответственно, — едва ли не абсолютно подходящего ей по всем параметрам исполнителя. На самом деле, думается, еще наступит день, когда этот отрезок времени, проведенный африканским нападающим в рядах клуба из южной столицы, будут называть у нас эпохой Гоу…



Хотя, — как знать?.. Возможно, эта самая эра любимца алматинских болельщиков Джерри в «Кайрате» еще не закончена и когда-нибудь возобновится. Никто не поручится за то, что в любом другом клубе дела у Гоу пойдут столь же категорически успешно, как и в Казахстане. И, тем более, думается, вряд ли он сможет еще где-то завоевать столько уважения к себе и любви, как у нас…



А пока — до свидания, Жерар! Прощаться не станем…