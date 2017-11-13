Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жванецкий сделал трогательное прощальное заявление с Задорновым
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Экс-глава ЦРУ объяснил успех Путина его способностью запугать
Саакашвили пообещал украинцам Новый год без Порошенко
Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Армения
Кипр
Футбол. Сборные
17:00
Грузия
Беларусь
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Албания
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Мексика
Футбол. Первый дивизион
12.11
Факел0
Сибирь1
Все события
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин вошел в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вошёл в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане.

Источник: AFP 2017

Российский хавбек занял пятое место. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанской Премьер-лиги.

Лучшим футболистом минувшего сезона признан нападающий Жерар Гоу, который принял решение покинуть команду по истечении контракта. В топ-10 вошли 4 игрока «Кайрата» и 6 футболистов «Астаны».

Топ-10 лучших футболистов сезона выглядит следующим образом:

1. Жерар Гоу, «Кайрат» — 41 балл
2. Патрик Твумаси, «Астана» — 29 баллов
3. Дмитрий Шомко, «Астана» — 25 баллов
4. Джуниор Кабананга, «Астана» — 17 баллов
5. Андрей Аршавин, «Кайрат» — 14 баллов
6. Серикжан Мужиков, «Астана» — 13 баллов
7. Юрий Логвиненко, «Астана» — 12 баллов
8. Иван Маевский, «Астана» — 11 баллов
9. Исаэль, «Кайрат» — 10 баллов
10. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» — 9 баллов.

В минувшем сезоне Андрей Аршавин принял участие в 24 матчах КПЛ и забил 6 голов.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
Не положено! «Свинство по-русски» в «Лужниках»: кто виноват и что делать
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
Наместников и Кучеров помогли «Тампе Бэй» победить «Анахайм»
Рецепт от Хорватии: уволить тренера на финише отбора и победить
«Вашингтон» победил «Эдмонтон», Орлов отметился голом
Новости
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь