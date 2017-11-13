Аршавин вошел в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вошёл в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вошёл в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане.
Российский хавбек занял пятое место. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанской
Лучшим футболистом минувшего сезона признан нападающий Жерар Гоу, который принял решение покинуть команду по истечении контракта. В топ-10 вошли 4 игрока «Кайрата» и 6 футболистов «Астаны».
Топ-10 лучших футболистов сезона выглядит следующим образом:
1. Жерар Гоу, «Кайрат» — 41 балл
2. Патрик Твумаси, «Астана» — 29 баллов
3. Дмитрий Шомко, «Астана» — 25 баллов
4. Джуниор Кабананга, «Астана» — 17 баллов
5. Андрей Аршавин, «Кайрат» — 14 баллов
6. Серикжан Мужиков, «Астана» — 13 баллов
7. Юрий Логвиненко, «Астана» — 12 баллов
8. Иван Маевский, «Астана» — 11 баллов
9. Исаэль, «Кайрат» — 10 баллов
10. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» — 9 баллов.
В минувшем сезоне Андрей Аршавин принял участие в 24 матчах КПЛ и забил 6 голов.