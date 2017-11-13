«Кайрат» официально объявил о расставании с Жераром Гоу
Ивуариец был лучшим бомбардиром КПЛ в последних трех сезонах.
Ивуариец был лучшим бомбардиром КПЛ в последних трех сезонах.
Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о расставании с ивуарийским форвардом Жераром Гоу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«По завершению контракта, Жерар Гоу покидает футбольный клуб «Кайрат». Жерар присоединился к клубу в 2014 году, став его лучшим бомбардиром в истории современного Казахстана. На протяжении последних трех лет, Гоу являлся лучшим нападающим «Кайрата» и
На счету игрока три серебряные и одна бронзовая медали чемпионата Казахстана, три Кубка и два Суперкубка Казахстана.
Футбольный клуб «Кайрат» выражает благодарность Жерару за проведенные годы в клубе, высокую отдачу и желает дальнейших успехов в будущем, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 13 ноября, Жерар Гоу объявил о своем уходе из алматинского клуба. После этого появилась информация и об уходе Жарко Марковича. А позже и сам «Кайрат» объявил о расставании с защитником команды.