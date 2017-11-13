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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» официально объявил о расставании с Жераром Гоу

Ивуариец был лучшим бомбардиром КПЛ в последних трех сезонах.

Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о расставании с ивуарийским форвардом Жераром Гоу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«По завершению контракта, Жерар Гоу покидает футбольный клуб «Кайрат». Жерар присоединился к клубу в 2014 году, став его лучшим бомбардиром в истории современного Казахстана. На протяжении последних трех лет, Гоу являлся лучшим нападающим «Кайрата» и премьер-лиги Казахстана. В текущем году, форвард побил личный рекорд, забив 24 гола за сезон. Всего за три сезона, Жерар отличился 99 голами в составе основной команды.

На счету игрока три серебряные и одна бронзовая медали чемпионата Казахстана, три Кубка и два Суперкубка Казахстана.

Футбольный клуб «Кайрат» выражает благодарность Жерару за проведенные годы в клубе, высокую отдачу и желает дальнейших успехов в будущем, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 ноября, Жерар Гоу объявил о своем уходе из алматинского клуба. После этого появилась информация и об уходе Жарко Марковича. А позже и сам «Кайрат» объявил о расставании с защитником команды.

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