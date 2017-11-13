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13:39 (мск), источник: Р-Спорт

As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Мадридский футбольный клуб «Реал» принял решение продать валлийского полузащитника Гарета Бэйла летом 2018 года, сообщает As.

Источник: Reuters
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По данным издания, последняя травма хавбека, полученная на прошлой неделе, переполнила чашу терпения руководства «Королевского клуба». As отмечает, что из-за 19 повреждений, полученных Бейлом после перехода в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» в 2013 году, футболист провел на поле лишь 55% игр.

Валлиец, сыгравший девять матчей в текущем сезоне, последний раз выходил на поле в конце сентября в игре Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В прошлом сезоне Бэйл забил 9 голов в 27 матчах за «сливочных».

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года, за игрока мадридцы заплатили компенсацию в 86 миллионов фунтов.

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