As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом

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По данным издания, последняя травма хавбека, полученная на прошлой неделе, переполнила чашу терпения руководства «Королевского клуба». As отмечает, что из-за 19 повреждений, полученных Бейлом после перехода в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» в 2013 году, футболист провел на поле лишь 55% игр.

Валлиец, сыгравший девять матчей в текущем сезоне, последний раз выходил на поле в конце сентября в игре Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В прошлом сезоне Бэйл забил 9 голов в 27 матчах за «сливочных».