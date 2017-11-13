As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
По данным издания, последняя травма хавбека, полученная на прошлой неделе, переполнила чашу терпения руководства «Королевского клуба». As отмечает, что
Валлиец, сыгравший девять матчей в текущем сезоне, последний раз выходил на поле в конце сентября в игре Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В прошлом сезоне Бэйл забил 9 голов в 27 матчах за «сливочных».
Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года, за игрока мадридцы заплатили компенсацию в 86 миллионов фунтов.