Эпик Бэйл. Очередная травма «хрустального» Гарета

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Где-то в Мадриде Зинедин Зидан пытается из стеклянных букв выложить «Гарет Бэйл», но у него никак не выходит — то одна буква разобьется, то другая треснет. Французский тренер и рад бы взять другие, прочнее, но в этом случае под рукой оказывается только стекло. Несколько дней назад валлиец получил очередную травму — 24-ю по счету за те четыре года, что он выступает за «Реал». Из последних 60 матчей «Королевского клуба» Бэйл пропустил 40 — всего же из-за различных повреждений он не смог принять участие в 79 играх мадридской команды. Как получилось так, что из футболиста, чей трансфер из «Тоттенхэма» в «Реал» (101 миллион евро по оценке transfermarkt.de) три года — до перехода Поля Погба из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро — был самым дорогим в истории футбола, Бэйл превратился в объект насмешек для собственных болельщиков и постоянного гостя «сливочного» лазарета?

С МЕСТА В КАРЬЕР

Бэйл сменил Лондон на Мадрид в 2013 году. Вложенные в него деньги, которые многие сочли неоправданно большими, валлиец начал отрабатывать сразу. Два десятка голов в дебютном сезоне, почти столько же результативных передач. Победные мячи в финале Кубка Испании (2:1 против «Барселоны») после легендарного забега с Марком Бартрой, которого Бэйл показательно «прибил», вихрем промчавшись мимо, и знаковом для «Реала» финале Лиги чемпионов (4:1 против «Атлетико») — тот гол в ворота «матрасников» принес «Королевскому клубу» долгожданный десятый Кубок чемпионов, «Десиму», на которую Флорентино Перес молился 12 лет. Когда 24 мая 2014-го Гарет на 110-й минуте поединка в Лиссабоне вывел «Реал» вперед, вопросы по поводу стоимости трансфера валлийца не поднимались больше никогда.

С учетом затрат на валлийца и количества его игр каждый матч Гарета Бэйла, проведенный за «Реал», стоил «Королевскому клубу» 1 060 377 евро.

AS, испанская газета.

И вряд ли кто-то придал большое значение тому, что в том же дебютном сезоне у Бэйла было 9 несерьезных повреждений, из-за которых он пропустил в общей сложности 15 матчей. То его валил с ног грипп, то после чересчур жесткого подката он отдыхал одну-две игры. Возвращение на поле всегда происходило быстро, но уже тогда Гарета начали беспокоить две будущие проблемные зоны: бедренная и камбаловидная (она располагается под икроножной) мышцы левой — самой главной, ударной, рабочей — ноги. Плюсом к этому из шкафчика Бэйла постепенно начали выпадать старые скелеты.

ПРОБЛЕМЫ СО СПИНОЙ И КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦОЙ

О болях в спине, начавшихся в 15-летнем возрасте, признавался сам футболист: «Я быстро рос, кости стали непропорционально большими и появились боли в позвоночнике». Говорят, вместе с чемоданами Бэйл перевез в столицу Испании межпозвоночную грыжу, причем руководство «Тоттенхэма» прекрасно знало об этом. В «Реале» Гарет заперся в тренажерном зале, чтобы укрепить спину и нарастить мускулатуру — в итоге он действительно раздался в плечах и обхвате рук, но имеющиеся проблемы лишь усугубил. От худосочного лопоухого парнишки, сводившего с ума лондонский «Уайт Харт Лэйн», не осталось и следа. С увеличением веса выросла нагрузка на колени и мышцы ног, что очень скоро стало серьезной проблемой.

На второй свой год, под занавес сезона-2014/15, Бэйл впервые травмировал камбаловидную мышцу левой ноги. Это повреждение крепко аукнулось осенью 2015-го — снова левая камбаловидная, две травмы подряд, из-за которых Гарет не играл с середины сентября практически до конца ноября. В самом начале 2016 года новая затрещина судьбы — надрыв мышц левого бедра и снова два месяца без футбола. Повреждения стали носить характер хронических, и из «золотого» мальчика Бэйл медленно, но верно начал превращаться в «хрустального».

ВЫВИХ ЛОДЫЖКИ И НАСМЕШКИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Осенью 2016-го от Бэйла ненадолго отступили проблемы с левой ногой, уступив место тяжелой травме правой — в игре против лиссабонского «Спортинга» валлиец получил вывих лодыжки, что потребовало хирургического вмешательства из-за повреждения сухожилия голеностопного сустава. Из-за этого валлиец выбыл на 17 игр, после чего так и не смог толком вернуться в строй — в апрельском класико его вновь начала беспокоить камбаловидная мышца, он пропустил конец чемпионата и — что самое обидное — победный для «Реала» финал Лиги чемпионов (4:1 против «Ювентуса») в родном городе Бэйла, Кардиффе.

Летом его активно сватали в «Манчестер Юнайтед». А когда появились слухи о возможном приезде в Мадрид Кильяна Мбаппе, болельщики «сливочных» начали язвить: мол, Бэйл такой благородный, что, как только Мбаппе перейдет в «Реал», валлиец тут же травмируется, чтобы Зидану не пришлось ломать голову над тем, как распределить всех игроков нападения. Кто-то даже предположил, что одни эти слухи способны нанести Бэйлу травму.

Бэйл обходится «Реалу» в 13 593 евро за минуту — включая ту минуту, которую он провел, меняя бутсы в матче с «Севильей».

AS, испанская газета.

Но Мбаппе выбрал «ПСЖ», а Гарет остался в Испании, чтобы в октябре получить очередное повреждение камбаловидной мышцы, а в ноябре — травмировать приводящую мышцу многострадального левого бедра. Сроки восстановления не называются, но многие врачи советуют сейчас вообще соблюдать уважительную тишину — зная характер Гарета, которому свойственно выходить на поле, не долечившись.