Эпик Бэйл. Очередная травма «хрустального» Гарета
«СЭ» — о злоключениях одного из самых дорогих футболистов в истории.
«СЭ» — о злоключениях одного из самых дорогих футболистов в истории.
С МЕСТА В КАРЬЕР
Бэйл сменил Лондон на Мадрид в 2013 году. Вложенные в него деньги, которые многие сочли неоправданно большими, валлиец начал отрабатывать сразу. Два десятка голов в дебютном сезоне, почти столько же результативных передач. Победные мячи в финале Кубка Испании (2:1 против «Барселоны») после легендарного забега с Марком Бартрой, которого Бэйл показательно «прибил», вихрем промчавшись мимо, и знаковом для «Реала» финале Лиги чемпионов (4:1 против «Атлетико») — тот гол в ворота «матрасников» принес «Королевскому клубу» долгожданный десятый Кубок чемпионов, «Десиму», на которую Флорентино Перес молился 12 лет. Когда 24 мая 2014-го Гарет на 110-й минуте поединка в Лиссабоне вывел «Реал» вперед, вопросы по поводу стоимости трансфера валлийца не поднимались больше никогда.
С учетом затрат на валлийца и количества его игр каждый матч Гарета Бэйла, проведенный за «Реал», стоил «Королевскому клубу» 1 060 377 евро.
AS, испанская газета.
И вряд ли
ПРОБЛЕМЫ СО СПИНОЙ И КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦОЙ
О болях в спине, начавшихся в 15-летнем возрасте, признавался сам футболист: «Я быстро рос, кости стали непропорционально большими и появились боли в позвоночнике». Говорят, вместе с чемоданами Бэйл перевез в столицу Испании межпозвоночную грыжу, причем руководство «Тоттенхэма» прекрасно знало об этом. В «Реале» Гарет заперся в тренажерном зале, чтобы укрепить спину и нарастить мускулатуру — в итоге он действительно раздался в плечах и обхвате рук, но имеющиеся проблемы лишь усугубил. От худосочного лопоухого парнишки, сводившего с ума лондонский «Уайт Харт Лэйн», не осталось и следа. С увеличением веса выросла нагрузка на колени и мышцы ног, что очень скоро стало серьезной проблемой.
На второй свой год, под занавес сезона-2014/15, Бэйл впервые травмировал камбаловидную мышцу левой ноги. Это повреждение крепко аукнулось осенью 2015-го — снова левая камбаловидная, две травмы подряд,
ВЫВИХ ЛОДЫЖКИ И НАСМЕШКИ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Осенью 2016-го от Бэйла ненадолго отступили проблемы с левой ногой, уступив место тяжелой травме правой — в игре против лиссабонского «Спортинга» валлиец получил вывих лодыжки, что потребовало хирургического вмешательства
Летом его активно сватали в «Манчестер Юнайтед». А когда появились слухи о возможном приезде в Мадрид Кильяна Мбаппе, болельщики «сливочных» начали язвить: мол, Бэйл такой благородный, что, как только Мбаппе перейдет в «Реал», валлиец тут же травмируется, чтобы Зидану не пришлось ломать голову над тем, как распределить всех игроков нападения.
Бэйл обходится «Реалу» в 13 593 евро за минуту — включая ту минуту, которую он провел, меняя бутсы в матче с «Севильей».
AS, испанская газета.
Но Мбаппе выбрал «ПСЖ», а Гарет остался в Испании, чтобы в октябре получить очередное повреждение камбаловидной мышцы, а в ноябре — травмировать приводящую мышцу многострадального левого бедра. Сроки восстановления не называются, но многие врачи советуют сейчас вообще соблюдать уважительную тишину — зная характер Гарета, которому свойственно выходить на поле, не долечившись.
Потому что в противном случае эти хронические проблемы вполне могут положить конец славной карьере валлийского игрока. С одной стороны, Гарету всего 28, а с другой — уже 28. Провалов, связанных с травмами, он пережил достаточно. Сейчас ему следует быть очень осторожным, иначе в его футбольной жизни наступит самый большой эпик Бэйл.