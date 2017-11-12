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22:59 (мск), источник: Советский спорт

Руководство «ПСЖ» намерено летом уволить Эмери и заменить его на Моуринью

Унаи Эмери может покинуть пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Yahoo! Sport.

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Сообщается, что причиной возможной отставки является не лучшая ситуация в раздевалке команды. У Эмери проблемы в отношениях с ведущими игроками и, в частности, с новичком команды Неймаром.

Также сообщается, что еще летом нынешнего года руководство было не против уволить испанца, но не нашло достойной замены. Теперь же ему грозит отставка по окончании текущего сезона. Руководители «ПСЖ» были недовольны драматичным вылетом от «Барселоны» в Лиге чемпионов (4:0, 1:6).

Кроме того, на замену французский клуб хочет пригласить главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и его ассистента Руи Фарию. Спортивный директор парижан Аэнтро Энрике знаком с ними обоими еще по работе в «Порту».

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