Руководство «ПСЖ» намерено летом уволить Эмери и заменить его на Моуринью

Сообщается, что причиной возможной отставки является не лучшая ситуация в раздевалке команды. У Эмери проблемы в отношениях с ведущими игроками и, в частности, с новичком команды Неймаром.

Также сообщается, что еще летом нынешнего года руководство было не против уволить испанца, но не нашло достойной замены. Теперь же ему грозит отставка по окончании текущего сезона. Руководители «ПСЖ» были недовольны драматичным вылетом от «Барселоны» в Лиге чемпионов (4:0, 1:6).