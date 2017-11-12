Футболисты БАТЭ стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси-2017/18, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси-2017/18, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном матче 1/8 финала на поле «Борисов-Арены» хозяева лишь в дополнительное время сумели вырвать победу у жодинского «Торпедо-БелАЗа» со счетом 2:1. Гости открыли счет на 69-й минуте встречи после удара Егора Зубовича. Борисовчанам удалось сравнять результат лишь в компенсированное время второго тайма, когда отличился Николай Сигневич. В овертайме победу БАТЭ принес опытнейший форвард Виталий Родионов, забивший решающий мяч на 101-й минуте поединка.
Теперь в борьбе за выход в полуфинал футболисты БАТЭ дважды встретятся с «Ислочью».
Составы остальных пар четвертьфинала кубкового турнира:
«Шахтер» (Солигорск) — «Днепр» (Могилев),
«Динамо» (Брест) — «Слуцк»,
«Крумкачы» (Минск) — «Неман» (Гродно).
Встречи за выход в полуфинальную стадию пройдут весной 2018 года.