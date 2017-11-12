Футболисты БАТЭ стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси

Сегодня в заключительном матче 1/8 финала на поле «Борисов-Арены» хозяева лишь в дополнительное время сумели вырвать победу у жодинского «Торпедо-БелАЗа» со счетом 2:1. Гости открыли счет на 69-й минуте встречи после удара Егора Зубовича. Борисовчанам удалось сравнять результат лишь в компенсированное время второго тайма, когда отличился Николай Сигневич. В овертайме победу БАТЭ принес опытнейший форвард Виталий Родионов, забивший решающий мяч на 101-й минуте поединка.