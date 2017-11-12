Руководитель «Актобе» рассказал об изменениях в составе клуба

5 легионеров в составе «Актобе» покинули расположение клуба. Об этом сообщил генеральный директор актюбинского клуба Максат Тюмалиев: «Колчак, Фог-Поррье, Савич, Муарем, Обрадович скорее всего не будут играть за “Актобе” в следующем году» — сообщил в интервью Максат Альбекович.



Также добавил, что клуб сделал предложение продлить контракт полузащитникам клуба Джозефу Нейну и Томашу Шимковичу.



О чем Тюмалиев так же поведал в интервью клубному сайту:

— Мы сделали предложения Шимковичу и Нейну. Сейчас идёт процесс переговоров. Клуб предлагает им меньшие финансовые условия, чем были в этом году.



Добавим, что Кристиан Колчак перешел в «Актобе» летом 2017-го года из венгерского «Дьормота». В составе актюбинцев словацкий футболист провел 15 матчей и отдал 1 голевую передачу.



Жереми Фог-Поррье перешел в «Актобе» так же летом 2017-го года из швейцарского ФК «Серветт». В составе «красно-белых» провел 11 матчей в Премьер-лиге Казахстана.



Македонский футболист Муарем Муарем пришел в «Актобе» летом 2017-го из азербайджанского «Карабаха» и провел в составе актюбинцев 15 матчей и забил один гол, который был признан самым красивым голом «Актобе» в октябре.



Еще один македонский игрок Душан Савич пополнил «Актобе» в летнее трансферное окно и провел за это время 15 матчей, отметился 4 голами и 3 результативными передачами.



Сербский легионер Марко Обрадович пополнил актюбинцев этим летом, перейдя из боснийского клуба «Радник». Провел он в составе «Актобе» 14 матчей, забил 2 гола и отметился 1 результативной передачей.