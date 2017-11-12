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19:29 (мск), источник: Sports.kz

«Атырау»: сезон под санкциями

Весьма непростым выдался сезон 2017 года для футбольного Атырау. Одноименный с городом клуб прямо перед стартом завершившегося уже сезона подвергся жестким санкциям — за старые долги с нефтяников авансом были сняты в турнире Премьер-Лиги чемпионата Казахстана сразу 9 очков… Впоследствии атыраусцы сумели доказать, что 6 турнирных баллов были отобраны у них совершенно необоснованно, и добились их возвращения. Однако можно представить себе, каково было играть команде в начале футбольного года с мыслями о «минус 9» в голове…

Впрочем, зачем представлять? Факты обо всем расскажут куда убедительнее. В первых 6 матчах — ни одной победы… Отставка готовившего команду к сезону Зорана Вулича уже в апреле явно назрела. И, надо сказать, приход россиянина Сергея Павлова к рулю команды явно встряхнул ее игроков — три последовавшие вслед за этим победы подряд (в том числе и над «Кайратом»…) тому свидетельством. Впрочем, далее нефтяники играли далеко уже не столь продуктивно, однако, казалось, серьезных неприятностей в этом сезоне должны были избежать, — что называется, по инерции.

Непонятно, что произошло с «Атырау» в августе, но после домашнего выигрыша у «Тобола» на излете июля команда из нефтяной столицы страны как будто бы провалилась в какую-то яму. И функциональную — в том числе. Свою роль здесь сыграло, конечно, и то обстоятельство, что фундамент на футбольный год закладывал по зиме совсем не тот специалист, что тренировал команду летом… Соответственно, российскому тренеру сложно было разобраться с тем, когда его подопечные должны были оказаться на писке формы, а когда — прямо наоборот… Как бы там ни было, но атыраусцы вновь выдали безвыигрышную серию из 6 матчей подряд — на этот раз всего лишь с 2 ничьими. Явственно запахло уже угрозой расставания с Премьер-Лигой… Логично было ожидать, что без внимания руководства клуба подобный спад не останется — ведь ситуацию необходимо было выправлять здесь и сейчас, времени до финиша турнира в сильнейшем дивизионе чемпионата нашей страны оставалось совсем немного. И так все в итоге и произошло — специалист из России отбыл восвояси, а с командой начал работать местный наставник Куаныш Кабдулов.

В 5 остававшихся матчах под руководством казахстанца «Атырау» одержал 3 победы и финишировал в итоге на 8 месте турнирной таблицы КПЛ-2017. Стоит признать, что, учитывая все те неурядицы, что обрушились на клуб, такой результат никак нельзя назвать плохим. К тому же нефтяники сумели добраться аж до финала Кубка Казахстана, где в упорной борьбе все же уступили кайратовцам.

Сезон прошел для атыраусцев, что и говорить, неровно. И предпосылкой к тому можно было бы назвать именно примененные к клубу за грехи его прежних руководителей санкции. Подспудно понимая, что, как бы ты ни сыграл, твоя команда все равно будет продолжать оставаться в минусе, футболистам очень сложно было выкладываться на поле по максимуму. И, тем не менее, в ряде поединков по ходу 2017-го футбольного года нефтяники представали вполне симпатичной командой с характером, готовой дать бой любому оппоненту. В составе «Атырау» запомнились не только легионеры Новица Максимович, Юре Обшивач, Ризван Аблитаров, опытный реализатор Предраг Сикимич, но и казахстанские исполнители Эльдар Абдрахманов, Алишер Сулей, давно уже ставший в нашей стране своим Марат Хайруллин. Радует, что в футболках команды в этом году в Премьер-Лиге был заигран целый ряд местных воспитанников — и погоды на поле атырауские футболисты в большинстве поединков, в целом, не портили.

Сейчас, по окончании такого сложного для клуба сезона, руководству ФК «Атырау» необходимо проделать тщательный его анализ и провести скрупулезную работу над ошибками. В целом, дружина из нефтяной столицы страны зарекомендовала себя боевой конкурентоспособной единицей, с которой можно решать порядком более серьезные задачи, чем в минувшем сезоне. Потенциал у «Атырау» точно есть, нужно только хорошенечко теперь поработать над его реализацией.

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