История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
Источник: БАТЭ заинтересован в трансфере Александра Нойока
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок заинтересовал БАТЭ.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок заинтересовал БАТЭ.
Как сообщает «Динамомания», сейчас клубы ведут переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста. Напомним, что Нойок выступает за минское «Динамо» с марта 2016 года. В этом сезоне он провел за команду 26 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.