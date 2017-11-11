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23:25 (мск), источник: Чемпионат.com

В Испании посчитали, что каждый матч Бэйла стоил «Реалу» более € 1 млн

Испанское интернет-издание AS посчитало сумму, которую «Реал» потратил за четыре года на нападающего Гарета Бэйла, в данный момент восстанавливающегося после травмы.

Источник: Reuters

Мадридский клуб купил валлийского игрока у «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году за € 100,7 млн. Учитывая зарплату, Бэйл на данный момент обошёлся «Реалу» в € 168,6 млн, при этом сыграв в 159 матчах за клуб. Таким образом, каждый его матч обходился «сливочным» в € 1 060 377.

Отмечается, что за четыре года в «Реале» 28-летний футболист получал травмы 19 раз и провёл на поле всего 55% времени, которое мог отыграть. За этот период Бэйл трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы, а также по одному разу — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Реал
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