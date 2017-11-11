Главный тренер бразильцев Тите отверг слухи о конфликте с Неймаром и назвал его человеком с большим сердцем.
Экс-директор «Милана» Галлиани может войти в совет директоров «Реала»
МОСКВА, 11 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 11 ноя —
По данным издания, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес сделал соответствующее предложение 73-летнему Галлиани, однако пока не получил ответа.
Галлиани работал в «Милане» более 30 лет и покинул клуб в апреле текущего года после того, как Сильвио Берлускони продал «россонери» китайским инвесторам.
Football Italia сообщает, что ранее Галлиани мог занять пост руководителя итальянской серии А.