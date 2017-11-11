Экс-директор «Милана» Галлиани может войти в совет директоров «Реала»

По данным издания, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес сделал соответствующее предложение 73-летнему Галлиани, однако пока не получил ответа.

Галлиани работал в «Милане» более 30 лет и покинул клуб в апреле текущего года после того, как Сильвио Берлускони продал «россонери» китайским инвесторам.