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22:13 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-директор «Милана» Галлиани может войти в совет директоров «Реала»

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Бывший генеральный директор итальянского футбольного клуба «Милан» Адриано Галлиани может стать одним из членов совета директоров мадридского «Реала», утверждает Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

По данным издания, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес сделал соответствующее предложение 73-летнему Галлиани, однако пока не получил ответа.

Галлиани работал в «Милане» более 30 лет и покинул клуб в апреле текущего года после того, как Сильвио Берлускони продал «россонери» китайским инвесторам.

Football Italia сообщает, что ранее Галлиани мог занять пост руководителя итальянской серии А.

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