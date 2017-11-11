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СМИ сообщило об уходе еще одного лидера из «Кайрата»
По неподтвержденной информации защитник алматинского «Кайрата» Сесар Арзо покинет клуб, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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По неподтвержденной информации защитник алматинского «Кайрата» Сесар Арзо покинет клуб, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Защитник Сесар Арзо скорее всего не будет выступать в составе алматинского «Кайрата» в будущем сезоне. Испанец перешел из израильского
Напомним, что в минувшем сезоне Сесар Арзо провел 31 матч и забил 2 гола.