СМИ сообщило об уходе еще одного лидера из «Кайрата»

Защитник Сесар Арзо скорее всего не будет выступать в составе алматинского «Кайрата» в будущем сезоне. Испанец перешел из израильского АЕК-а летом 2016-го года, подписав с алматинцами двухлетний контракт.



Напомним, что в минувшем сезоне Сесар Арзо провел 31 матч и забил 2 гола.