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17:46 (мск), источник: Sports.kz

«Актобе». Юбилейные настроения

В юбилейный для клуба год «Актобе» своих поклонников хорошими результатами явно не баловал. Создавалось впечатление, что клубное руководство куда больше было занято подготовкой и проведением торжественных мероприятий, нежели непосредственно командой.

В итоге «Актобе» с немалым трудом занял в КПЛ итоговое 9 место — в последний раз хуже актюбинцы выступали в сильнейшем дивизионе футбольного чемпионата суверенного Казахстана в далеком 1997-м… Еще один клубный юбилей, кстати, — это было ровно 20 лет назад.

Очень любят почему-то в последнее время в Городе на белом холме бросаться в футбольном плане из огня да в полымя. То вдруг отдают местный клуб на откуп заезжему гастролеру, который уверен, что разбирается в этом виде спорта даже мощнее, чем его пресловутый всесильный патрон, заслуженный таможенник страны, во всеуслышание заявлявший, что лучше его в футболе никто ничего не понимает. То вдруг исправлять ситуацию бросают человека и вовсе в игре миллионов случайного, свято верящего, что футбол и футзал — практически одно и то же. Делов-то? Возьмем четверку бразильцев — заиграем как «Инжу» в мини. И вся недолга.

Не заиграли, конечно. И было бы странно очень, если бы случилось вдруг иначе. Но в руководстве клуба, изо всех сил выставлявшем своих зимних латиноамериканских новобранцев настоящими звездами, переобулись быстро. Когда выяснилось внезапно, что «Актобе» уверенно превратился в одного из аутсайдеров КПЛ-2017, украинского главного тренера Игоря Рахаева и практически всех приобретенных в межсезонье легионеров попросили на выход, бросив им вдогонку немало нелицеприятных эпитетов. Между тем, и Кассиано, и Витор Жуниор, а особенно — Папа Гуйе с Жуниньо и Мамуте, могли бы принести в этом сезоне «Актобе» немало реальной пользы. Про Торреса с Ермаченко подобного, конечно, не скажешь — эти явно были чисто «коммерческими» проектами заинтересованных лиц. Но вышеуказанная пятерка смотрелась на уровне Казахстанской Премьер-Лиге очень даже прилично. Другое дело, что поддержки от одноклубников на поле данные футболисты получали слишком мало — но за подбор казахстанских игроков в команду зимой отвечал вовсе не Рахаев, которого к селекционным вопросам в данном направлении не подпускали. Данной работой занимались доверенные люди именно руководства клуба, успешно ее, по сути, в межсезонье и провалившие.

Дав пинка под зад группе еще недавно всячески им же расхваливаемых иностранцев, руководство актюбинского клуба после возвращения в клуб Владимира Муханова скопом набрало других. Задача перед самым успешным в истории ФК «Актобе» наставником стояла весьма непростая, и решалась она откровенно сложно. Практически новая команда сыгрывалась по ходу сезона далеко не сразу, и процесс этот сопровождался стабильными потерями турнирных баллов. А параллельно все более проблематичным начинало выглядеть решение вопроса сохранения «Актобе» прописки в Премьер-Лиге… Вот уже до чего дело дошло.

За несколько туров до финиша турнира КПЛ-2017 на самом верху исполнительной власти Актюбинской области стало очевидно, что команде нужна серьезная встряска — иначе после может оказаться слишком поздно. Символично, что руководитель терпящего бедствие клуба, умело доведший «Актобе» до такого плачевного состояния, восседал рядом с областным акимом, вместе с ним вправляя мозги тренерам и футболистам. Типа — я не я, и лошадь не моя… Вот кто виноват во всем. Я не с ними…

Место в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана «Актобе» в итоге благополучно сохранил. А значит, можно смело заявлять теперь о том, что задачи на завершившийся сезон решены. И какая кому разница сейчас, что зимой говорилось совсем о другом?.. Нельзя жить вчерашним днем. Нужно смело шагать вперед! А там поводов для очередных юбилеев можно при желании найти предостаточно.

Неоднократно озвучиваемая в последнее время в Актобе задача ориентироваться на собственных воспитанников, судя по всему, похерена напрочь. В юбилейном для клуба турнире КПЛ-2017 в составе «Актобе» выступало 15 зарубежных футболистов и 3 игрока, приравненных к воспитанникам казахстанского футбола. Из местных спортсменов сколько-нибудь твердыми футболистами команды можно было считать разве что Багдата Каирова, Асланбека Какимова и Антона Шурыгина. Еще трое актюбинцев поучаствовало в менее трети матчей своей дружины за сезон. На этом все.

Как говаривал незабвенный профессор Преображенский в «Собачьем сердце», разруха — она, в первую очередь, не вокруг, а в голове. Еще хуже, когда — во главе.

Актобе
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