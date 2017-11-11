Футболистка сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах экс-главу ФИФА Блаттера
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
По словам американки, инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премии «Золотой мяч». Как утверждает Соло, Блаттер схватил её за ягодицы. При этом Блаттер через своего представителя назвал обвинения футболистки нелепыми.
Соло провела более 200 матчей за национальную сборную США, стала двукратной олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира-2015 и серебряным призером ЧМ-2011. Дважды 36-летняя спортсменка получала приз лучшему вратарю чемпионатов мира, а в 2009 году Соло была признана футболисткой года в США.
Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.