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00:41 (мск), источник: Р-Спорт

Футболистка сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах экс-главу ФИФА Блаттера

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Футболистка сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах экс-главу Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, сообщает The Guardian.

Источник: AFP 2017

По словам американки, инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премии «Золотой мяч». Как утверждает Соло, Блаттер схватил её за ягодицы. При этом Блаттер через своего представителя назвал обвинения футболистки нелепыми.

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Соло провела более 200 матчей за национальную сборную США, стала двукратной олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира-2015 и серебряным призером ЧМ-2011. Дважды 36-летняя спортсменка получала приз лучшему вратарю чемпионатов мира, а в 2009 году Соло была признана футболисткой года в США.

Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.

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