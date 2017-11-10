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23:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зинедин Зидан: Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан гордится тем, что ему удалось поучаствовать в презентации мяча чемпионата мира-2018, которая проходила в Москве. При этом специалист поблагодарил российских болельщиков.

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— Я очень горд представить здесь этот мяч и быть здесь вместе со всеми игроками, которые приехали сюда, — приводит «Первый канал» слова Зидана. — У этого мяча длинная история и увидеть его сегодня для нас, любителей футбола — это великолепно. Ну и, потом, он просто очень красивый!

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Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я хотел бы еще раз сказать им за это спасибо.

Спасибо за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь. Я рад быть здесь. Но это правда, сейчас здесь все по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь.

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