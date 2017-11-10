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21:22 (мск), источник: БЕЛТА

Апелляционный комитет АБФФ вернул 3 очка борисовскому БАТЭ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистам борисовского БАТЭ возвращено 3 очка, снятых ранее за нарушение регламента чемпионата Беларуси. Такое решение принял сегодня апелляционный комитет ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Жесткие санкции были применены к БАТЭ после домашнего матча 23-го тура с футболистами «Слуцка», в котором борисовчане победили со счетом 6:0. Однако затем дисциплинарный комитет АБФФ принял решение снять с БАТЭ 3 очка и присудить техническое поражение (0:3) в связи с тем, что на эту игру в заявку БАТЭ был внесен голкипер Сергей Веремко, который отбыл дисквалификацию за нарушения в матче с ФК «Минск», но несвоевременно оплатил штраф.

Апелляционный комитет сегодня принял во внимание все обстоятельства дела и в итоге отменил вердикт дисциплинарного комитета. Однако за неправомерное внесение в заявку Веремко на ФК БАТЭ наложен штраф 2 тыс. базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br23).

Таким образом, в активе футболистов БАТЭ стало 64 очка, и они сместили со второго места в турнирной таблице чемпионата Беларуси минское «Динамо», у которого 62 балла. Лидирует солигорский «Шахтер», набравший 65 очков после 28 встреч.

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