Апелляционный комитет АБФФ вернул 3 очка борисовскому БАТЭ

Жесткие санкции были применены к БАТЭ после домашнего матча 23-го тура с футболистами «Слуцка», в котором борисовчане победили со счетом 6:0. Однако затем дисциплинарный комитет АБФФ принял решение снять с БАТЭ 3 очка и присудить техническое поражение (0:3) в связи с тем, что на эту игру в заявку БАТЭ был внесен голкипер Сергей Веремко, который отбыл дисквалификацию за нарушения в матче с ФК «Минск», но несвоевременно оплатил штраф.