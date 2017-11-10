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17:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Не осознавал, что в «Халле» будет так тяжело

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий отметил, что любая команда, которая вылетает из премьер-лиги Англии, автоматически имеет серьезные проблемы.

Источник: Reuters

Специалист также добавил, что не осознавал, что в английском клубе ему будет так тяжело.

— У вас были моменты, когда вы хотели собрать чемодан и все бросить?

— Нет. Я долго шел к этой работе. Очень часто, когда с коллегами общаемся, они говорят: «Я не пойду в эту команду — там куча проблем». А я им отвечаю: «А неужели вы не понимаете, что если команда меняет тренера, то это автоматически проблемная команда?» То есть если бы она не была проблемная, то там просто не меняли бы тренера. В 90 процентов случаев замена идет, когда что-то не так.

Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьезные проблемы. Что подтверждают не только «Халл», но и «Мидлсбро», и «Сандерленд».

Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока… не выгонят, скажем так. И я не собираюсь все бросить и уехать. Never give up — это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации.

Халл Сити
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