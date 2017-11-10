Леонид Слуцкий: Не осознавал, что в «Халле» будет так тяжело
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий отметил, что любая команда, которая вылетает из
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий отметил, что любая команда, которая вылетает из
Специалист также добавил, что не осознавал, что в английском клубе ему будет так тяжело.
— У вас были моменты, когда вы хотели собрать чемодан и все бросить?
— Нет. Я долго шел к этой работе. Очень часто, когда с коллегами общаемся, они говорят: «Я не пойду в эту команду — там куча проблем». А я им отвечаю: «А неужели вы не понимаете, что если команда меняет тренера, то это автоматически проблемная команда?» То есть если бы она не была проблемная, то там просто не меняли бы тренера. В 90 процентов случаев замена идет, когда
Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьезные проблемы. Что подтверждают не только «Халл», но и «Мидлсбро», и «Сандерленд».
Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока… не выгонят, скажем так. И я не собираюсь все бросить и уехать. Never give up — это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации.