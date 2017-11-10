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15:51 (мск), источник: Р-Спорт

Обладатель «Золотого мяча» будет назван 7 декабря

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Обладатель индивидуальной награды за достижения в футболе «Золотой мяч», которую вручает французский журнал France Football, станет известен 7 декабря, сообщает L’Equipe.

Источник: AFP 2017

Отмечается, что в церемонии примет участие экс-игрок сборной Франции Давид Жинола.

Ранее был объявлен список из 30 претендентов на приз, в число которых вошли в том числе нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду и нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.

В октябре в Лондоне состоялось вручение наград Международной федерации футбола (ФИФА), лучшим игроком года был признан Роналду.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся путем голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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