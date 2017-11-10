Обладатель «Золотого мяча» будет назван 7 декабря
МОСКВА, 10 ноя —
МОСКВА, 10 ноя —
Отмечается, что в церемонии примет участие
Ранее был объявлен список из 30 претендентов на приз, в число которых вошли в том числе нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду и нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.
В октябре в Лондоне состоялось вручение наград Международной федерации футбола (ФИФА), лучшим игроком года был признан Роналду.
«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся путем голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.