Хави завершит карьеру в конце сезона

«Мне повезло в том, что у меня не было серьезных травм, — сказал Хави. — Думаю, что моя карьера плавно приближалась к концу, Катар позволил мне это. Я вижу, что устаю больше и мне все труднее восстанавливаться. Этот сезон наверняка будет для меня последним в качестве футболиста, теперь намерен получить лицензию тренера».