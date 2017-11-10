Хави завершит карьеру в конце сезона
ТАСС, 10 ноября. Бывший полузащитник сборной Испании по футболу и «Барселоны» Хави планирует завершить карьеру игрока в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mundo Deportivo.
ТАСС, 10 ноября. Бывший полузащитник сборной Испании по футболу и «Барселоны» Хави планирует завершить карьеру игрока в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mundo Deportivo.
37-летний Хави выступает за катарский клуб «Аль-Садд».
«Мне повезло в том, что у меня не было серьезных травм, — сказал Хави. — Думаю, что моя карьера плавно приближалась к концу, Катар позволил мне это. Я вижу, что устаю больше и мне все труднее восстанавливаться. Этот сезон наверняка будет для меня последним в качестве футболиста, теперь намерен получить лицензию тренера».
Хави выступал за «Барселону» на протяжении 17 лет, в ее составе он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов, дважды выигрывал чемпионат мира среди клубных команд. В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира (2010) и Европы (2008, 2012).