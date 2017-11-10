Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Малыш, который впервые увидел родителей, стал звездой Сети
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Текущие события
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Колумбия
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Сербия
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Бразилия
Футбол. Сборные
16:00
Грузия
Кипр
Футбол. Сборные
21:00
Украина
Словакия
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Мексика
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Уругвай
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уэльс
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Германия
Футбол. Сборные
9.11
Шотландия0
Нидерланды1
Футбол. Сборные
9.11
Люксембург2
Венгрия1
Футбол. Сборные
9.11
Иран2
Панама1
Все события
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», у Кучерова гол и две передачи
Швейцарцы победили североирландцев в стыковом матче ЧМ-2018
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
14Сборная России: они сыграют против Месси
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
11:02 (мск), источник: Р-Спорт

Неймар поинтересовался у игроков «Барселоны», примут ли его обратно

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар побывал на базе своей бывшей команды — «Барселоны», где задал вопрос экс-одноклубникам, примут ли они его обратно, сообщает sport.es.

Источник: AFP 2017

По данным издания, визит форварда сборной Бразилии на «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», где тренируются «сине-гранатовые», состоялся несколько дней назад. В материале говорится, что Неймар удивил некоторых игроков «Барселоны». Он приехал на базу с сыном и тепло пообщался с футболистами, с которыми поддерживает хорошие отношения.

Читайте также
Неймар выбирает тренера для ПСЖ. Кто заменит Эмери?

«Вспоминая прошлый сезон, Неймар заявил: “вы примете меня обратно?”, скрывая за ироничной улыбкой истинные намерения», — отмечает sport.es.

Ранее сообщалось, что Неймар решил пропустить матч чемпионата Франции с «Анже» из-за отсутствия мотивации. Представители бразильца в августе воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с «Барселоной» за 222 миллиона евро, после чего форвард перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента. В составе парижан 25-летний форвард забил 11 голов в 12 матчах.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Родченков давал российским спортсменам допинг, а потом уничтожил пробы
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии
Хорваты разгромили греков в первом матче за право сыграть на ЧМ
«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», у Кучерова гол и две передачи
Швейцарцы победили североирландцев в стыковом матче ЧМ-2018
ЦСКА разгромил «Валенсию» и вышел в лидеры Евролиги
Шайба Слепышева помогла «Эдмонтону» победить «Нью-Джерси»
Новости

Умер Михаил Задорнов

Писатель страдал от онкологического заболевания. С осени 2016 года Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этаж
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Москва и Петербург лидируют по темпам падения цен на «элитку» в мире
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь