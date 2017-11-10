Неймар поинтересовался у игроков «Барселоны», примут ли его обратно
МОСКВА, 10 ноя —
МОСКВА, 10 ноя —
По данным издания, визит форварда сборной Бразилии на «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», где тренируются «сине-гранатовые», состоялся несколько дней назад. В материале говорится, что Неймар удивил некоторых игроков «Барселоны». Он приехал на базу с сыном и тепло пообщался с футболистами, с которыми поддерживает хорошие отношения.
«Вспоминая прошлый сезон, Неймар заявил: “вы примете меня обратно?”, скрывая за ироничной улыбкой истинные намерения», — отмечает sport.es.
Ранее сообщалось, что Неймар решил пропустить матч чемпионата Франции с «Анже»