В Британии обнаружили похожую на НЛО аббревиатуру «Ливерпуля»

По информации издания, топографы наткнулись на изображение букв LFC, которые являются аббревиатурой ливерпульской команды. Длина изображенных букв составляет примерно 85−90 метров.
«Мы спокойно можем исключить версию об инопланетянах, как авторах данного изображения. Возможно, какой-то местный фанат “Ливерпуля” с хорошим чувством юмора решил таким образом подшутить над своим соседом, болельщиком “Эвертона”, у которого окна дома с видом на этот холм», — заявил один из топографов.
По его мнению, это один из самых необычных способов поддержки любимой команды, который он когда-либо видел.
После 11-го туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает пятое место, имея в активе 19 очков. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» с 31 очками.