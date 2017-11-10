В Британии обнаружили похожую на НЛО аббревиатуру «Ливерпуля»

По информации издания, топографы наткнулись на изображение букв LFC, которые являются аббревиатурой ливерпульской команды. Длина изображенных букв составляет примерно 85−90 метров.

«Мы спокойно можем исключить версию об инопланетянах, как авторах данного изображения. Возможно, какой-то местный фанат “Ливерпуля” с хорошим чувством юмора решил таким образом подшутить над своим соседом, болельщиком “Эвертона”, у которого окна дома с видом на этот холм», — заявил один из топографов.

По его мнению, это один из самых необычных способов поддержки любимой команды, который он когда-либо видел.