Президент «Беневенто» считает, что в 12 подряд поражениях клуба виноваты ведьмы
Президент «Беневенто» Оресте Вигорито прокомментировал 12 поражений в 12 стартовых турах Серии А.
Президент «Беневенто» Оресте Вигорито прокомментировал 12 поражений в 12 стартовых турах Серии А.
«Отовсюду много похвалы по поводу нашей игры, но мы
В средние века Беневенто был известен как «город ведьм». Существовала легенда, согласно которой по субботам здесь, вокруг волшебного орехового дерева, собирались колдуньи для своих обрядов. Изначально город носил название Maleventum, что означает «место плохих событий». На эмблеме клуба «Беневенто» изображена ведьма на метле.