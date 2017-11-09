Президент «Беневенто» считает, что в 12 подряд поражениях клуба виноваты ведьмы

«Отовсюду много похвалы по поводу нашей игры, но мы по-прежнему остаёмся без очков. В этом виноваты ведьмы, которые всегда оказывали негативное влияние на наш город. Это правда, что я являюсь очень суеверным человеком. При этом я уверен, что мы сохраним прописку в Серии А в этом сезоне. Мы не сдадимся», — цитирует Вигорито La Gazzetta dello Sport.