Моуринью разочаровался в «МЮ» и теперь готов отправиться в «ПСЖ»?

На сайте ESPN появился материал ведущего футбольного обозревателя Марка Огдена, который внимательно изучает ситуацию вокруг тренера «Манчестер Юнайтед» и приходит к выводу, что знаменитый португалец очень скоро может покинуть Англию ради еще более выгодного предложения. «Советский спорт» предлагает перевод этого материала.

Если Жозе Моуринью начнет следующий сезон в «ПСЖ», вице-президенту «Манчестер Юнайтед» Эду Вудварду не нужно далеко ходить за ответами, почему это произошло. Достаточно вспомнить летнее трансферное окно, когда клуб не смог подписать Ивана Перишича из миланского «Интера», чем и вызвал разочарование тренера.

Источники ESPN считают, что «МЮ» должен серьезно отнестись к слухам о контактах Моуринью и «ПСЖ», и что французский клуб будет искать любые намеки на разногласия между бывшим тренером «Челси» и боссами с «Олд Траффорд».

Конечно, у «ПСЖ» уже есть тренер — Унаи Эмери — и команда идет на первом месте в чемпионате Франции и в своей группе в Лиге чемпионов. Но экс-тренер «Севильи» пока что с трудом управляет составом, переполненным звездными игроками. По информации источников ESPN, Эмери, не ставший чемпионом Франции в прошлом году, может потерять свое место, если не завоюет первый для «ПСЖ» кубок Лиги чемпионов.

Моуринью дважды становился победителем Лиги чемпионов с «Порту» и «Интером», и его очень ценят катарские боссы «ПСЖ». А недавние высказывания португальца о том, что он может и не завершить карьеру в «МЮ», а также об «особенной» атмосфере Парижа, только подогревают французский интерес.

Моуринью поработал в Португалии, Италии, Испании и Англии, и мечтает выиграть трофей в еще одной европейской стране. К тому же во Франции он еще не тренировал. Хосеп Гвардиола вполне может затмить Моуринью в Манчестере в самом ближайшем будущем. А переход в «ПСЖ» означает, что португалец сможет вывести противостояние с давним соперником на европейский уровень, и, главное, получить такой же неограниченный бюджет, как тот, что есть у тренера «Сити».

Несмотря на громкие трансферы Моуринью после прихода в «МЮ» (он потратил более 300 миллионов фунтов меньше чем за 18 месяцев) невозможность приобрести Ивана Перишича за 50 млн. фунтов сильно раздосадовала португальца. Особенно на фоне покупок «Сити», который заплатил более 50 миллионов фунтов за каждого из двух крайних защитников — Кайла Уолкера и Бенжамена Менди.

Источники рассказывают, что Моуринью вывела из себя и задержка с переходом Неманьи Матича из «Челси». Тогда небольшое расхождение в цене привело к тому, что переговоры затянулись, и футболист не смог принять участие в предсезонном сборе в США. В итоге Матич пришел в клуб только в августе.

Перишич же остался в «Интере», несмотря на то, что Моуринью еще в конце прошлого сезона четко заявил Вудварду, что вингер — один из четырех игроков, которыми необходимо усилить состав.

Хорват хотел перейти в «МЮ». Но так как ему уже 28 лет, в клубе были обеспокоены слишком высокой трансферной стоимостью игрока, которого сложно будет выгодно продать. Компромисс с «Интером» так и не нашли. Хотя итальянцы оценили футболиста всего на пять миллионов фунтов выше, чем «Юнайтед».

В августе ESPN сообщал, что Моуринью отказался продавать одного из игроков, чтобы спонсировать приобретение четвертого футболиста (Перишича). Португалец сделал это для того, чтобы не нарушить гармонии в коллективе, и предпочел подождать до января.

Но требование продать, прежде чем кого-то приобрести, никуда не делось. А Моуринью по-прежнему не хочет расставаться с игроками. В то же время Перишич, похоже, уже превратился в недостижимую цель, ведь он решил продлить контракт с «Интером».

Без глубины состава и баланса, который мог бы привнести Перишич, «МЮ» пришлось тяжело в матчах против более организованных соперников. Также у команды есть проблемы с результативностью — Ромелу Лукаку, приобретенный за 75 млн. фунтов, не может забить уже на протяжении семи матчей — и эти проблемы совпали с лидерством «Манчестер Сити», который оторвался от преследователей на восемь очков.

Такая ситуация не добавила оптимизма Моуринью. Он также недоволен тем, что клуб до сих пор не продлил контракт с Маруаном Феллайни, хотя действующее соглашение истекает через полгода. Еще в апреле источники ESPN сообщали, что Моуринью просил правление клуба решить проблему с контрактом Феллайни, но будущее бельгийского футболиста до сих пор под вопросом.

В клубе знают о недовольстве Моуринью. Однако никто не знает, в каком настроении тренер приезжает на базу каждый день — он может быть как жизнерадостным, так и довольно ворчливым.

Есть мнение, что такое поведение Моуринью вызвано разочарованием игрой команды и результатами. Тренер не очень доволен игроками, которые есть у него в распоряжении, судя по его плохо скрываемым жалобам по поводу летней трансферной кампании.

Зато «ПСЖ», который вроде бы может побить всех европейских конкурентов в борьбе за звездных игроков, — они перехватили Мбаппе у «Реала», Дани Алвеса у «Сити» и выкупили Неймара из «Барселоны» — подписав Моуринью, будет готов сделать следующий большой шаг.