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19:26 (мск), источник: ТАСС

«Кайрат» обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон

МОСКВА, 9 ноября /ТАСС/. Российского нападающего Андрея Аршавина все устраивает в «Кайрате», и клуб обсуждает последние детали по продлению контракта с футболистом на один сезон. Об этом ТАСС сообщил технический директор казахстанского клуба Евгений Калакуцкий.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Кайрат» обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон, в 36 лет о долгосрочном соглашении говорить не приходится, и такой вопрос даже не ставится. Мы считаем, что для него является преступлением заканчивать карьеру сейчас. Факт того, что ведутся переговоры о следующем сезоне, говорит о том, что футболиста все устраивает в «Кайрате». Я не думаю, что Аршавин рассматривает всерьез какие-то другие предложения, — пояснил Калакуцкий.

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36-летний российский футболист провел за клуб 26 матчей в прошедшем чемпионате Казахстана, в которых забил семь мячей. Также на счету Аршавина два гола в четырех матчах квалификационных раундов Лиги Европы. «Кайрат» занял второе место в чемпионате Казахстана по итогам сезона 2017 года и выиграл Кубок страны.

Аршавин провел 12 сезонов за санкт-петербургский «Зенит» и является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, а также трехкратных чемпионом России. В составе национальной сборной он выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Аршавин с 2008 по 2012 год выступал за английский «Арсенал», а игроком «Кайрата» стал в 2016 году.

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