«Кайрат» обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон, в 36 лет о долгосрочном соглашении говорить не приходится, и такой вопрос даже не ставится. Мы считаем, что для него является преступлением заканчивать карьеру сейчас. Факт того, что ведутся переговоры о следующем сезоне, говорит о том, что футболиста все устраивает в «Кайрате». Я не думаю, что Аршавин рассматривает всерьез какие-то другие предложения, — пояснил Калакуцкий.
36-летний российский футболист провел за клуб 26 матчей в прошедшем чемпионате Казахстана, в которых забил семь мячей. Также на счету Аршавина два гола в четырех матчах квалификационных раундов Лиги Европы. «Кайрат» занял второе место в чемпионате Казахстана по итогам сезона 2017 года и выиграл Кубок страны.
Аршавин провел 12 сезонов за санкт-петербургский «Зенит» и является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, а также трехкратных чемпионом России. В составе национальной сборной он выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Аршавин с 2008 по 2012 год выступал за английский «Арсенал», а игроком «Кайрата» стал в 2016 году.