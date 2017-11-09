«Кайрат» обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон, в 36 лет о долгосрочном соглашении говорить не приходится, и такой вопрос даже не ставится. Мы считаем, что для него является преступлением заканчивать карьеру сейчас. Факт того, что ведутся переговоры о следующем сезоне, говорит о том, что футболиста все устраивает в «Кайрате». Я не думаю, что Аршавин рассматривает всерьез какие-то другие предложения, — пояснил Калакуцкий.