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16:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футбол закончился! Начинаем играть в ванбастенбол

С подачи технического директора Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастена в Голландии начался еще один эксперимент с правилами игры.

Источник: AP 2017

В рамках Avant Garde Cup состоялся матч команд третьего и четвертого дивизионов — «Лиссе» и «Куик Бойз». Проходил он по новым правилам. Смотрелось непривычно. И порой просто жутко.

Возможно, кому-то новшества придутся по душе. Возможно, со временем глаз привыкнет. Пока же все выглядит очень далеким от того футбола, который мы все знаем и любим.

Футбольные реформаторы готовят переворот. Чем ответит ФИФА?

ЛЕБЕДЬ ИЗ УТРЕХТА

Но один человек после игры был точно доволен — Марко ван Бастен раздавал интервью, улыбался, хвалил увиденное. Еще бы — ведь многое из того, что позволял судья, придумал как раз «Лебедь из Утрехта», как называли Марко-футболиста.

Хорошо, что многое, но не всё. Ведь, как известно, голландец выступает за кардинальные реформы правил. И прикрывается он благими намерениями — повысить зрелищность, привлечь зрителей и спонсоров.

Ван Бастен уже предложил отменить положение «вне игры», дополнительное время и послематчевые пенальти и ввести вместо них буллиты, разделить матч на четыре тайма, удалять с поля игрока, совершившего пять фолов. К счастью, эти предложения даже не рассматриваются всерьез. Во всяком случае, сегодня.

Но кто знает, как изменится футбольный мир завтра. Коллеги из Голландии рассказали, что Марко еще во время игровой карьеры вовсю мечтал стать главным реформатором и поменять основные правила той игры, которая сделала его знаменитым.

Сегодняшняя должность и полномочия ван Бастена таковы, что теперь он в состоянии сделать мечты реальностью. К сожалению — для большинства. Но не для технического директора Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) Дэвида Эллерея. Дуэт у них получается превосходный — у обоих масса идей, что поменять и улучшить (по их, естественно, мнению).

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ

Некоторое время назад реформаторы подготовили пакет предложений на рассмотрение ИФАБ. Если их когда-нибудь примут, футбол изменится до неузнаваемости. Вот то, что, к примеру, предлагается.

* Разрешить иной ввод мяч в игру со штрафного, свободного или углового. Не ударом или пасом партнеру, как сейчас. Вместо этого футболист сможет просто начинать ведение мяча.

* Вместо двух таймов по 45 минут играть два тайма по 30 минут, но учитывать только чистое игровое время — как, например, в хоккее.

* Назначать пенальти, а не свободный удар в случаях, когда вратарь берет мяч в руки, получая пас от своего игрока.

* Отменить правило, предписывающее при выполнении штрафных и свободных ударов бить только по неподвижному мячу.

* Давать свисток на окончание первого тайма и всего матча, только когда мяч выйдет за пределы поля.

* Снимать очки за неспортивное поведение футболистов по отношению к арбитру — создание конфликтной ситуации несколькими игроками, вступление в долгие споры с применением ненормативной лексики и тому подобное.

* Изменить правило, касающееся удара от ворот, и отменить одно обязательное условие, при котором мяч считается в игре, только когда покинет штрафную площадь.

* Изменить правило, касающееся 11-метрового удара: запретить добивания.

* Не назначать пенальти, а засчитывать голы в ситуациях, когда полевой игрок рукой останавливает или отбивает мяч, летящий в ворота.

КАКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ УЖЕ ИДУТ

Некоторые новшества уже опробуются на практике. Во-первых, как всем известно, в ряде стран не первый месяц идет эксперимент с видеоарбитрами. Успешным его пока называть рано. Есть масса нареканий — как к технологии, так и к работе видеоассистентов. А в Германии вообще разразился скандал, завершившийся увольнением куратора проекта Хельмута Круга.

В детско-юношеских турнирах и соревнованиях инвалидов используют обратные замены. Изучается возможность введения желтых и красных карточек для тренеров и других представителей команд, присутствующих во время матча в технической зоне. Сейчас им можно делать устные внушения и удалять их на трибуну. Без показа карточек.

В юношеских турнирах тестируют новую процедуру выполнения послематчевых 11-метровых. Исследования показали, что шансы команды, бьющей первой, составляют 60 процентов. Чтобы этого избежать и уравнять возможности соперников, вместо очередности АБАБАБАБАБ (А — первая команда, Б — вторая) проверяют очередность АББААББААБ.

Эллерей до сих пор лелеет надежды на повсеместное введение скамеек штрафников, которые заменят желтые карточки. Такой эксперимент тоже запущен.

ЧТО СДЕЛАЛИ В ГОЛЛАНДИИ

Но вернемся в Голландию, где состоялся уже названный исторический матч. Прошел он под лозунгом «Да здравствует пас самому себе!».

Это как раз одно из тестируемых новшеств. Заключается оно в том, что ты не обязан разыгрывать штрафной удар с партнером, а можешь просто начать движение с мячом в какую угодно сторону. Движение, дриблинг, удар — все, что душа пожелает. То же самое с угловым ударом. «Сухой лист» можно выполнять, продвинувшись из углового сектора в сторону ворот, не обыгрываясь с партнером.

То же самое с вводом мяча из аута и ударом от ворот. Забудьте все, чему вы учились годами. Теперь вы можете просто установить мяч на газон в районе боковой линии, а затем либо выполнить удар в направлении ворот, либо начать движение с мячом. А голкипер вправе не выбивать мяч в поле с угла площади ворот. Вместо этого он катит мяч по штрафной площади и делает затем, что захочет (только в руки брать мяч нельзя).

Неуклюжими выглядели попытки оборонявшейся команды, нарушившей правила, выстроить «стенку» у своей штрафной. Партнер пострадавшего игрока моментально (свистка арбитра ждать не нужно) подхватил мяч, убежал от тех, кто должен быть препятствовать удару, и опасно пробил, едва не забив гол.

Современный футбол хорош. Но всегда нужно искать пути его улучшения. И то, что происходит, — правильный подход. Все положительное из экспериментов обязательно пойдет на пользу футболу.
Марко ван Бастен

«Не могу доказать, но уверен, что чистое игровое время сильно увеличилось, — отметил известный в прошлом арбитр ФИФА Питер Финк, судивший эту игру. — Обычно футболисты подолгу устанавливают “стенку” или готовятся к удару. А тут… Я не видел “стенок”. Банку с исчезающим спреем можно выбросить — мне не нужно было чертить линии на поле. И это большой плюс».

Еще одно изменение опробовать не удалось — не нашлось повода. А заключается оно в том, что судья должен назначить пенальти, если игрок обороняющейся команды лишает соперника явной возможности забить гол. Что тут нового, ведь так происходит и сейчас? А новое в том, что неважно, где происходит фол, — в штрафной площади или за ее пределами. Нарушил правила — получай 11-метровый в свои ворота.

Такой вот ванбастенбол. А вам он нравится?

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