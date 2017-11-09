Неймар выбирает тренера для ПСЖ. Кто заменит Эмери?

Источник: Спорт-Экспресс

Якобы звездного форварда раздражают методы работы испанца, из-за чего он даже сократил видеоразборы матчей. Капризы парижской примы могут дойти до руководства «ПСЖ», а оно точно встанет на сторону Неймара — не отчислять же из команды футболиста за 222 миллиона евро! Есть вероятность, что Эмери уволят и назначат того, кого хочет бразилец. Разбираем варианты.

СВОБОДНЫЕ ТРЕНЕРЫ

Карло АНЧЕЛОТТИ.

В мировом футболе дефицит сильных и опытных тренеров — они только меняются топ-клубами и мало кого впускают в когорту элиты. Поэтому когда один из них посреди сезона остается без работы, сразу становится объектом желания клубов, в которых есть тренерские проблемы. Букмекеры называют Карло Анчелотти фаворитом на пост (если он освободится) сразу в трех разных клубах: «Челси», «ПСЖ» и «Реале». Везде итальянец трудился, но в Париже не проработал и двух лет — ушел, когда его поманил к себе Мадрид. «Отношения с “ПСЖ” были не лучшими, — признавался Анчелотти. — Я хотел уйти, а клуб хотел, чтобы я остался. Это было трудное время, отношения с президентом были сложными, но время все решило. Сейчас у нас нормальный контакт».

Если нормальный, то почему бы не вернуться? Анчелотти — авторитет для любого игрока, в том числе для Неймара. И сам итальянец позитивно отзывался о бразильце и называл его наследником Месси и Роналду.

Вероятность назначения: 15%

ЛУИС ЭНРИКЕ.

Испанца сложно назвать тренером топ-уровня, пусть он и завоевал девять трофеев за три года в «Барселоне». Но в ситуации, когда в твоей команде играют сплошь звезды, главное — просто не мешать им. Так было и в Каталонии, где в распоряжении Луиса Энрике находились Месси, Неймар, Суарес и остальная богема. Максимума «Барселона» не добилась, но хоть одну Лигу чемпионов выиграла.

Неймара Луис Энрике хвалил при каждом удобном случае, а сам бразилец иногда вел себя паршиво. Весной 2015 года во время игры с «Севильей» нападающего заменили, и он был очень рассержен решением Энрике. По слухам, потом бразилец даже проигнорировал тренировку. Но сейчас все нормально. По крайней мере, когда тренер покидал «Барсу», Неймар сказал, что команде его будет не хватать.

Вероятность назначения: 15%

Томас ТУХЕЛЬ.

Если верить transfermarkt, 44-летний немец — лучший из безработных тренеров: в среднем за матч его команды набирают 1,71 очка. Этот показатель всего на 0,04 очка меньше, чем у Унаи Эмери. Тухель отлично подходит для клуба, которому нужен тренер на перспективу, а игровой стиль немца всегда был направлен на атаку. То, что нужно для «ПСЖ»!

Правда, характер Тухеля несовместим с капризами футболистов. Бывший голкипер «Майнца» Хайнц Мюллер называл тренера «ворчливым и капризным диктатором с чудинкой», а из «Боруссии» весной Томас ушел из-за конфликта с руководством клуба. Тухель хотел иметь доступ к трансферным делам клуба, лез в управленческие дела, поэтому и ушел. В Париже ему вряд ли предоставят карт-бланш, учитывая его пока не самый высокий статус.

Вероятность назначения: 5% ЗАНЯТЫЕ ТРЕНЕРЫ.

Маурисио ПОКЕТТИНО

«Тоттенхэм».

45-летний аргентинец был бы идеальным тренером для парижан, если бы не работал в Лондоне. Не может быть слабым специалистом тренер, который третий год подряд удерживает в тройке самого конкурентного топ-чемпионата команду, над которой раньше потешалась вся Великобритания. Покеттино давно перерос «шпор» и заслуживает работы в клубе с более амбициозными задачами. А у «ПСЖ» как раз цель — выиграть Лигу чемпионов.

У Покеттино прекрасно взаимоотношения с игроками, что сказывается и на атмосфере внутри команды. А в Париже раздевалка отравлена капризами Неймара, нужно ее проветрить. Правда, аргентинец терпеть не может «Барселону» и предан «Эспаньолу». Но вряд ли для Неймара это будет иметь значение.

Вероятность назначения: 15%

Антонио КОНТЕ

«Челси».

У итальянца не все гладко в «Челси». В Лиге чемпионов «синих» громит «Рома», в премьер-лиге команда далека от защиты титула. Правда, лондонцы в последнем туре обыграли «Манчестер Юнайтед», но Антонио Конте все еще чувствует себя неуверенно. На прошлой неделе некие арабские СМИ сообщили, что итальянец не только может возглавить «ПСЖ», но и заинтересован в работе в парижском клубе.

Конте — это очень сильный вариант, но с Неймаром он может не сработаться. Известно, что итальянец часто спорит и скандалит с игроками, для него нет авторитетов вообще — Диегу Коста временно оторван от футбола именно из-за разногласий с Конте. Наверняка с Неймаром тоже не все будет гладко.

Вероятность назначения: 10%

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Жозе МОУРИНЬЮ

«Манчестер Юнайтед».

Недавно главного тренера «МЮ» спросили, что он думает о слухах, отправляющих его в Париж. Моуринью ответил загадочно: «Могу лишь сказать, что точно не завершу карьеру в Манчестере». Из «Юнайтед» португальца никто увольнять пока не собирается, да и сам он пока не выполнил почетную миссию по возвращению чемпионства на «Олд Траффорд». Но в Англии переменчивые ветра, да и сам Моуринью может клюнуть на деньги шейхов.

Однако что скажет Неймар? Португальцем невозможно манипулировать — если он скажет, что видео надо разбирать три часа, значит, команда будет вглядываться в экран три часа. Сомнительно, что тандем Моуринью — Неймар будет продуктивным. Хотя Жозе даже к Ибрагимовичу подобрал ключи…

Вероятность назначения: 10%

Леонарду ЖАРДИМ

«Монако».

Если разрывать «Монако» на куски, так уж до конца. Жардим — один из самых недооцененных тренеров Европы, который прекрасно умеет работать с молодежью и добиваться высоких результатов в сложных условиях. В прошлом сезоне его «Монако» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и оставил с носом перекаченный деньгами «ПСЖ».

Вопрос в том, может ли Жардим повторить тот же трюк в недружелюбной среде, где вокруг сплошь индивидуалисты, которые считают себя выше тренера? Рискованно для «ПСЖ», но попробовать можно.

Вероятность назначения: 10%