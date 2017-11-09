Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
Стали известны все участники КПЛ-2018
Определились все клубы, которые примут участие в
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Определились все клубы, которые примут участие в
Итак, в число 12 клубов вошли: «Астана», алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы», павлодарский «Иртыш», костанайский «Тобол», кызылординский «Кайсар», карагандинский «Шахтер», «Атырау», «Актобе», уральский «Акжайык», талдыкурганский «Жетысу» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».