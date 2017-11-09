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16:06 (мск), источник: Sports.kz

Стали известны все участники КПЛ-2018

Определились все клубы, которые примут участие в Премьер-Лиге сезона 2018 года, пишет Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Итак, в число 12 клубов вошли: «Астана», алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы», павлодарский «Иртыш», костанайский «Тобол», кызылординский «Кайсар», карагандинский «Шахтер», «Атырау», «Актобе», уральский «Акжайык», талдыкурганский «Жетысу» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».

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