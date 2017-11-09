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15:53 (мск), источник: Sports.kz

«Акжайык» сохранил место в Премьер-Лиге

В Астане прошел переходной матч за право участия в Премьер-Лиге 2018 года, пишет Sports.kz.

Уральский «Акжайык» с первых минут атаковал и создавал моменты у ворот «Махтаарала», тем не менее, счет открыл именно представитель Первой лиги, после штрафного Ельмара Набиева Вячеслав Котляр вытащил мяч из «Девятки», но отлетел на Самита Чулагова, который поразил цель.

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Тем не менее, уйти на перерыв с перевесом подопечным Куаныша Каракулова не удалось, Константин Дудченко замкнул прострел в штрафную на первой компенсированной минуте. После перерыва уральцы не смогли реализовать ряд моментов, Дудченко в одном из них сотряс перекладину, а позже украинский нападающий не сумел реализовать пенальти, который отразил Алмаз Хамытбеков. Свою ошибку Дудченко исправил ближе к концовке, когда головой замкнул передачу Азата Ерсалимова. 2:1 — победа «Акжайыка».

Таким образом, «Акжайык» сохранил место в Премьер-Лиге.

«Акжайык» — «Махтаарал» 2:1 (1:1)
Голы: Чулагов 35 (0:1), Дудченко 45+1 (1:1), Дудченко 86 (2:1)
Нереализованный пенальти: Дудченко 75 (вратарь).

Акжайык
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