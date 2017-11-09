Уральский «Акжайык» с первых минут атаковал и создавал моменты у ворот «Махтаарала», тем не менее, счет открыл именно представитель Первой лиги, после штрафного Ельмара Набиева Вячеслав Котляр вытащил мяч из «Девятки», но отлетел на Самита Чулагова, который поразил цель.

Тем не менее, уйти на перерыв с перевесом подопечным Куаныша Каракулова не удалось, Константин Дудченко замкнул прострел в штрафную на первой компенсированной минуте. После перерыва уральцы не смогли реализовать ряд моментов, Дудченко в одном из них сотряс перекладину, а позже украинский нападающий не сумел реализовать пенальти, который отразил Алмаз Хамытбеков. Свою ошибку Дудченко исправил ближе к концовке, когда головой замкнул передачу Азата Ерсалимова. 2:1 — победа «Акжайыка».



Таким образом, «Акжайык» сохранил место в Премьер-Лиге.



«Акжайык» — «Махтаарал» 2:1 (1:1)

Голы: Чулагов 35 (0:1), Дудченко 45+1 (1:1), Дудченко 86 (2:1)

Нереализованный пенальти: Дудченко 75 (вратарь).